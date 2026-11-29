PAGELLE GIGANTE COPPER MOUNTAIN 2026

Lucas Pinheiro Braathen, 9,5: Il bis dopo Sölden arriva in rimonta. Nella prima manche resta a 33 centesimi da Brennsteiner, nella seconda gli guadagna quasi mezzo secondo. Quando taglia il traguardo con 54 centesimi su Grammel, lascia all’austriaco un tempo difficile da battere anche con il vantaggio del mattino. Gli bastano 14 centesimi per firmare la terza vittoria stagionale, contando lo slalom di Levi. Sale a 200 punti in gigante e 300 nella generale.

Stefan Brennsteiner, 8,5: Il vincitore dello scorso anno fa ancora la differenza nella prima manche. Rifila 33 centesimi a Pinheiro Braathen e 41 a Maes, mentre Odermatt paga oltre un secondo. Nella seconda perde il vantaggio già al secondo intermedio e nel finale riesce a contenere il distacco in 14 centesimi. Undicesimo a Sölden, con questo secondo posto diventa il primo inseguitore del brasiliano nella classifica di gigante.

Anton Grammel, 9: Con il pettorale 18 firma il quarto tempo della prima manche e dà seguito a quella prova nel pomeriggio. Toglie 17 centesimi a Sturm e resta davanti anche a chi ha fatto una seconda manche da rimonta. Il salto dal quindicesimo posto di Sölden al terzo di Copper Mountain nasce da due discese di livello, su una pista dove diversi favoriti riescono a metterne insieme soltanto una.

Joshua Sturm, 8: Quinto al mattino con il pettorale 22, quarto alla fine. Si prende il comando per quattro centesimi su Elezi Cannaferina e cede il podio soltanto quando scende Grammel. Un anno fa qui aveva chiuso ventiquattresimo, a Sölden era stato diciassettesimo. Stavolta resta in corsa per il podio fino alle ultime partenze.

Alban Elezi Cannaferina, 8,5: Il muro della prima manche gli costa caro e lo lascia ventunesimo. Nella seconda continua a spingere anche dopo qualche sbavatura, passa davanti a Vitale per tre centesimi e resiste, tra gli altri, a Schwarz e Odermatt. Sedici posizioni recuperate e un quinto posto che cambia il peso del ventiquattresimo di Sölden.

Flavio Vitale, 8,5: A Sölden era rimasto fuori dai trenta, a Copper Mountain risale dal ventitreesimo al sesto posto. La misura della sua seconda manche sta negli 83 centesimi rifilati a Solberg, che in quel momento guidava la gara. Elezi Cannaferina gli passa davanti di tre centesimi, poi il francese vede sfilare alle sue spalle buona parte di chi lo precedeva al mattino.

Marco Odermatt, 5,5: Un errore dopo poche porte gli costa terreno nella prima manche, chiusa al sesto posto a 1”14 da Brennsteiner. Nella seconda recupera qualcosa sul vincitore, ma al traguardo è dietro anche a Schwarz per un centesimo. L’ottavo posto a 96 centesimi da Pinheiro Braathen pesa soprattutto nel confronto con Sölden, dove era salito sul podio.

Sam Maes, 5,5: Terzo nella prima manche, nella seconda arriva al secondo intermedio con 76 centesimi di vantaggio su Grammel. È in piena corsa per il podio quando perde il controllo a poche porte dal traguardo. Dopo il ventesimo posto di Sölden, a Copper Mountain mostra di poter stare davanti per quasi due manche. Gli manca proprio il tratto che avrebbe dato valore a tutto il resto.

Alex Vinatzer, 5,5: Decimo al mattino, quindicesimo alla fine a 1”37 da Pinheiro Braathen. Una gara ordinata, con qualcosa di buono nel secondo settore della prima manche e nel finale della seconda. In mezzo manca la velocità per tenere il passo dei migliori. Il settimo posto di Sölden aveva mostrato che può stare più vicino ai big. Qui resta il migliore degli azzurri, ma scivola fuori dalla top ten.

Filippo Della Vite, 5: Con il pettorale 33 trova un posto nella seconda manche, venticinquesimo a 2”55 da Brennsteiner. Nel pomeriggio lascia qualche decimo nelle sbavature e chiude ventiseiesimo a 2”28 dal vincitore. I primi punti stagionali arrivano, ma con una partenza tra i primi sei della seconda manche c’era spazio per risalire.