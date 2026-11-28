PAGELLE GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON 2026

Mikaela Shiffrin, 8: manca l’appuntamento con la vittoria n.111 proprio davanti alla sua gente, ma dimostra di aver ormai imboccato la strada per tornare quella dei tempi d’oro in gigante, specialità in cui il successo manca da Lienz 2023. In questa fase della carriera l’americana non gradisce condizioni atmosferiche di scarsa visibilità. Per questo ha sciato con un certo margine a causa della nebbia: tecnicamente inappuntabile, ma non veloce come avrebbe potuto. Il 23° tempo complessivo nella seconda manche lo testimonia.

Alice Robinson, 9: ottava vittoria in carriera per la neozelandese, che si rivelò al mondo a Soelden nel 2019, quando trionfò a soli 17 anni. Stilisticamente non possiede la classe di Shiffrin, tuttavia dispone di una dote naturale: quando è in forma, riesce sempre a far correre gli sci, anche nelle situazioni più complicate. Oggi si è presa maggiori rischi rispetto all’americana nella seconda manche: il coraggio è stato ripagato.

Paula Moltzan, 7,5: zitta zitta, l’americana si conferma sul podio dopo il successo di Soelden e dunque saldamente in vetta alla classifica di specialità. A 32 anni sembra aver raggiunto una nuova maturità: la sua sciata è sempre incisiva, ma meno incline all’errore rispetto al passato. Una solidità da confermare nei prossimi appuntamenti, per sognare davvero di ambire alla ‘coppetta’ di gigante.

Zrinka Ljutic, 7,5: gara dopo gara sta tornando sui livelli che conosciamo. La crisi della passata stagione è ormai alle spalle. Il quarto posto odierno infonde nuova linfa in colei che, assieme ad Emma Aicher e Lara Colturi, viene considerata parte integrante della triade che potrebbe dominare lo sci alpino femminile nel prossimo decennio.

Sophie Mathiou, 7,5: sembrava uno dei tanti talenti giovanili persi per strada dall’Italia, lei che vinse un oro in slalom ai Mondiali juniores nell’ormai lontano 2021. Poi, dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro del 2022, la lenta e problematica ripresa, fino alla conversione in gigantista. Oggi ha sfruttato alla perfezione il pettorale n.1 nella seconda frazione: la pista era intonsa e la visibilità decisamente migliore rispetto alle avversarie scese in seguito. L’ottava posizione odierna, a 24 anni, può rappresentare un punto di svolta.

Lara Della Mea, 6,5: il potenziale c’è, e si vede. A tratti dimostra di poter sciare davvero forte, al livello delle migliori. E d’altronde parliamo di un’atleta che ha sfiorato il podio olimpico in questa specialità per soli 5 centesimi. Tuttavia non è continua: interpreta al meglio alcune sezioni, in altre si perde o commette qualche errore che le fa perdere velocità. Tecnicamente ci siamo: ora il vero salto di qualità dovrà avvenire nella testa.

Marta Bassino, 6: un sedicesimo posto, per una sciatrice che ha vinto Mondiali (in superG e parallelo) e Coppa del Mondo di specialità, potrebbe sembrare un risultato anonimo. Eppure, dopo una stagione ai box per infortunio, oggi si sono visti degli evidenti passi avanti rispetto a Soelden. Seppur solo a sprazzi, ma la piemontese ha dimostrato che, piano piano, potrà tornare ad ambire alle posizioni che contano.

Asja Zenere, 5: ci si aspettava qualcosa in più. Ha sciato costantemente sulla difensiva e con il freno a mano tirato. Per il nuovo status raggiunto, una diciassettesima piazza non può più soddisfarla.

Sofia Goggia, 5,5: voto forse ingeneroso, ma ci basiamo sul risultato finale (22ma a 2″91 dalla vetta). Una prestazione condizionata da un grave errore nella prima manche, mentre nella seconda sono mancate convizione e fluidità. Tutto normale. La bergamasca viene da un’estate da incubo, nella quale ha dovuto fare i conti non con uno, ma con ben due virus. Già vederla in gara così presto è una grande notizia. Non potrà che crescere nell’arco della stagione, ricordando che il gigante, oramai, va considerato solo come una disciplina propedeutica per discesa e superG.