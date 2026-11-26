Il mantra è andare a caccia di un altro podio. Con la consapevolezza che non sarà semplice. Dopo la terza posizione ottenuta lo scorso weekend in quel di Las Vegas Oscar Piastri ci vuole riprovare anche al GP di Qatar, ventiduesimo nonché penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il tracciato di Lusail.

L’australiano in forza alla McLaren nel classico media day del giovedì ha presentato il weekend in terra qatarina ponendo l’accento sui precedenti, dove è sempre riuscito ad andare a podio sia nelle gare corte che in quelle tradizionali, rimarcando dunque una certa confidenza con il circuito:

“Sempre a podio qui e vittorie nella Sprint – ha detto Piastri – Il Qatar è un circuito che mi è sempre piaciuto ma vedremo con le nuove vetture”. Non è mancata anche una brevissima opinione circa l’obbligo di due soste ed il limite di 27 giri: “I 27 giri obbligatori per gli stint? Non ho grosse idee in proposito e non è una novità.

Piastri ha poi tracciato un bilancio sulla sua annata sportiva: “E’ stata una stagione difficile per me, non quella che mi aspettavo e co pochi bei momenti. Spero di resettare per ripartire bene il prossimo anno. Nel 2026 ho impiegato tempo a capire cosa dovesse essere cambiato e poi a capire il come, ma questa è stata la lezione“.