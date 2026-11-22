Oscar Piastri ritorna sul podio. L’oceanico ha infatti centrato la terza posizione in occasione del GP di Las Vegas, appuntamento numero 21 del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato agli archivi presso la suggestiva Strip della matropoli statunitense.

In una gara divertente e folle, il pilota della McLaren ha ceduto il passo ad un ottimo Max Verstappen che, a bordo della sua Red Bull, ha arginato l’altra vettura papaya guidata da Lando Norris. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

“Si dice che Las Vegas sia la capitale dell’intrattenimento, credo sia stato bellissimo farne parte di questa gara – ha detto Piastri – E credo sia stato difficile partire da dietro: sapevo che avrei dovuto attaccare. Siamo riusciti a risalire abbastanza presto, e abbastanza presto ho capito che saremmo rimasti tutti lì in un gruppo molto ampio“.

Piastri ha poi chiosato: “E’ stato un peccato il pit-stop, con la doppia sosta abbiamo perso un po’ di tempo; il gruppo è rimasto molto compatto, non ha contato più di tanto. E’ stata una gara bizzarra. Difficile capire la posizione finale? Sì, è stato abbastanza casuale. A volte eri avanti, a volte ti trovavi dietro al treno. Andavi avanti, ti passavano, ripassavi. Sono contento di essermi piazzato sul podio”.