Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 28 novembre, il fine settimana del GP di Valencia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 12 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima ed ultima tappa del calendario di MotoGP.

Affermazione dell’italiano Marco Bezzecchi, che precede lo spagnolo Jorge Martin, mentre sale sul gradino più basso del podio un altro azzurro, Enea Bastianini. Si ferma ai piedi del podio, invece, il nipponico Ai Ogura, mentre si classifica quinto un altro italiano, Fabio Di Giannantonio.

Termina in sesta posizione lo spagnolo Alex Marquez, che precede il connazionale Pedro Acosta, settimo, mentre si classifica ottavo il sudafricano Brad Binder. Completa la zona punti l’altro iberico Pol Espargarò, nono. In casa Italia si classifica 14° Luca Marini, mentre termina 19° Franco Morbidelli.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2026

1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 18’01.139 160.0

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 18’04.063 159.5 2.924

3 7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 18’04.898 159.4 3.759

4 6 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 18’05.085 159.4 3.946

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 18’06.20 5.062

6 4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 18’06.514 159.2 5.375

7 3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 18’09.169 158.8 8.030

8 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 18’10.543 158.6 9.404

9 1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 18’11.803 158.4 10.664

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 18’12.504 158.3 11.365

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 18’13.098 158.2 11.959

12 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 18’13.673 158.1 12.534

13 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 18’13.836 158.1 12.697

14 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 18’14.220 158.1 13.081

15 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 18’14.349 158.0 13.210

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 18’16.165 157.8 15.026

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 18’16.297 157.8 15.158

18 27 Iker LECUONA SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 18’16.540 157.7 15.401

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 18’19.595 18.456

20 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 18’23.784 156.7 22.645

21 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 18’23.892 156.7 22.753

Non classificato

54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 13’34.902 159.2 3 giri