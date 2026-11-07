Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Qatar 2026: Marquez vince dopo aver fatto cadere Bezzecchi. Di Giannantonio sul podio

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in Medio Oriente e le emozioni non sono mancate nella gara veloce, che metteva in palio punti importanti per la classifica generale. Domani (domenica 8 novembre), invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP del Qatar, che è stato interrotto dopo il primo giro per il bruttissimo incidente occorso a Francesco Bagnaia, tamponato duramente da Fermin Aldeguer, volato in aria e atterrato malamente sull’asfalto (il piemontese è cosciente ed è stato trasportato al medical centre). Lo spagnolo ha superato il poleman Marco Bezzecchi al via e ha ingaggiato un bel duello con l’alfiere della Aprilia, ma poi la sfida è finita nel peggior modo possibile.

Il leader del Mondiale è andato largo in curva 1 e il centauro italiano si è infilato al suo interno, lo ha sopravanzato, ma l’iberico è tornato alla corda e ha toccato duramente l’avversario, che è finito a terra. Addio sogni di gloria per Bezzecchi, che ha dovuto subire una dolorosa spallata da parte del rivale e ha rinunciato alla possibilità di vincere la gara. Inoltre Marquez è stato anche graziato dai commissari di gara: non ci saranno penalità per l’uomo lanciato verso la conquista del titolo iridato.

Jorge Martin è risalito dall’undicesima posizione, ha stretto i denti in condizioni fisiche precarie e ha battagliato per la seconda piazza. Lo spagnolo si è meritato il terzo gradino del podio con la Aprilia, venendo superato soltanto nel finale da Fabio Di Giannantonio, ottimo secondo con la Ducati VR46.

Quarta posizione per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), a precedere la Honda di Johann Zarco e la KTM di Pedro Acosta. Da annotare l’ottava piazza di Enea Bastianini KTM). Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP QATAR MOTOGP 2026

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

3. Jorge Martin (Aprilia)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Ai Ogura (Aprilia)

8. Enea Bastianini (KTM)

9. Iker Lecuona (Ducati)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Brad Binder (KTM)

13. Luca Marini (Honda)

14. Franco Morbidelli (Ducati)

15. Maverick Vinales (KTM)

16. Jake Dixon (Honda)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP QATAR MOTOGP 2026

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 18’46.450 171.9

2 9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 18’47.312 171.8 0.862

3 7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 18’47.969 171.7 1.519

4 6 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 18’49.150 171.5 2.700

5 5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 18’50.170 171.3 3.720

6 4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 18’51.114 171.2 4.664

7 3 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 18’51.308 171.2 4.858

8 2 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 18’52.032 171.0 5.582

9 1 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 18’54.532 170.7 8.082

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 18’55.670 170.5 9.220

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 18’55.879 170.5 9.429

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 18’55.933 170.5 9.483

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 18’59.177 170.0 12.727

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 18’59.324 169.9 12.874

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 18’59.933 169.9 13.483

16 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 19’05.823 169.0 19.373

Non classificato

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 5’38.143 171.8 7 laps

Non ripartito

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI