Oggi si è disputata la Sprint Race del GP del Portogallo 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra lusitana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce, che metteva in palio punti importanti per la classifica generale. Domani (domenica 8 novembre), invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marco Bezzecchi ha vinto la Sprint Race del GP del Portogallo, scattando a fionda dalla pole position e dominando la prova fin dalle battute iniziali e gestendo al meglio gli ultimi chilometri sotto la pioggia. L’alfiere della Aprilia ha fatto il vuoto e conferma il buon momento di forma in questo finale di stagione, dove aumenta il rammarico per il vantaggio dilapidato nel cuore di questa annata agonistica ed essere uscito dalla lotta per la conquista del titolo iridato.

Marc Marquez era lanciato verso il terzo posto, ma è clamorosamente caduto quando mancavano tre giri: lo spagnolo è finito nella ghiaia con la sua Ducati ufficiale e ha detto addio alla possibilità di conquistare già oggi l’ottava corona nella classe regina, la festa è rimandata a domani, visto il margine comunque confortante nei confronti dei più immediati inseguitori.

Marco Bezzecchi ha vinto con addirittura 8.4 secondi di vantaggio su Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), terzo Alex Marquez con la Ducati Gresini. Jorge Martin è riuscito ad arpionare la quinta piazza con l’altra Aprilia ufficiale, tra la KTM di Pedro Acosta e l’altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio settimo con la Ducati VR46, a precedere Fabio Quartararo e Iker Lecuona. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP del Portogallo 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Raul Fernandez (Aprilia)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Ai Ogura (Aprilia)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Iker Lecuona (Ducati)

10. Jack Miller (Yamaha)

11. Enea Bastianini (KTM)

12. Jake Dixon (Honda)

13. Pol Espargarò (KTM)

14. Alex Rins (Yamaha)

15. Luca Marini (Honda)

16. Franco Morbidelli (Ducati)

Rit. Marc Marquez (Ducati)

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Johann Zarco (Honda)

Rit. Fermin Aldeguer (Ducati)

Rit. Augusto Fernandez (Yamaha)

Rit. Diogo Moreira (Honda)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’48.999 166.8

2 9 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’57.377 165.6 8.378

3 7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’00.567 165.2 11.568

4 6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’00.887 165.1 11.888

5 5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 20’01.057 165.1 12.058

6 4 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’01.216 165.1 12.217

7 3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’01.657 165.0 12.658

8 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’07.391 164.3 18.392

9 1 27 Iker LECUONA SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’08.076 164.2 19.077

10 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’08.466 164.1 19.467

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’10.897 163.8 21.898

12 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 20’11.379 163.7 22.380

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’11.568 163.7 22.569

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’15.135 163.2 26.136

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’16.064 163.1 27.065

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’28.023 154.0 1’39.024

Non classificati

93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 16’34.407 166.2 2 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 13’20.083 165.2 4 laps

5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 11’39.959 165.3 5 laps

54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 12’34.737 131.4 6 laps

47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 5’08.825 160.5 9 laps

11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 6’18.802 130.9 9 laps