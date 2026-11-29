GP Valencia
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Valencia 2026: Fernandez nega a Marquez l’ultima gioia. Bezzecchi e Martin fuori dal podio
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 29 novembre, il fine settimana del GP di Valencia, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima ed ultima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Tripletta iberica: vittoria di Raul Fernandez, davanti a Marc Marquez, che chiude così la sua carriera, mentre sale sul terzo gradino del podio Pedro Acosta. Si ferma ai piedi del podio Marco Bezzecchi, quarto mentre l’altro spagnolo Jorge Martin chiude quinto.
In virtù dei risultati odierni, inoltre, Aprilia conquista il titolo mondiale Costruttori per la prima volta nella storia: battuta la Ducati al termine di un duello durato dall’inizio alla fine della stagione, e che potrebbe riproporsi anche nella prossima annata.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP VALENCIA 2026
1 25 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’46.900 159.0
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’49.100 158.9 2.200
3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’49.318 158.9 2.418
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 40’50.560 158.8 3.660
5 11 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 40’54.455 158.6 7.555
6 10 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’57.209 158.4 10.309
7 9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’58.587 158.3 11.687
8 8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’03.174 158.0 16.274
9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’05.493 157.8
10 6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 41’07.208 157.7 20.308
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’10.444 157.5 23.544
12 4 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 41’11.171 157.5 24.271
13 3 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 41’11.587 157.5 24.687
14 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’11.676 157.4 24.776
15 1 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’15.210 157.2 28.310
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’19.948 156.9
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’23.066 156.7 36.166
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’29.880 156.3 42.980
19 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’30.220 156.3 43.320
20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’45.264 155.3 58.364
Non classificato
27 Iker LECUONA SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 8’30.404 141.2 22 giri