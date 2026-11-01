GP Malesia
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2026: Marc Marquez senza rivali, Bezzecchi fuori dai 5
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 1° novembre, il fine settimana del GP della Malesia, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Sepang, valida per la diciannovesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Tripletta spagnola: vince Marc Marquez con la Ducati, che precede il connazionale Pedro Acosta con la KTM, secondo, ed il fratello Alex Marquez con la Ducati, terzo. Resta invece, ai piedi del podio il nipponico Ai Ogura, con l’Aprilia.
Seguono quattro italiani con le moto di quattro case differenti: quinto Enea Bastianini con la KTM, sesto Marco Bezzecchi con l’Aprilia, settimo Luca Marini con la Honda, ottavo Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Nono il sudafricano Brad Binder con la KTM, mentre completa la top ten Franco Morbidelli con la Ducati.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP MALESIA 2026
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’14.236 165.3
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’18.408 165.0 4.172
3 16 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’20.191 164.9 5.955
4 13 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’20.995 164.8 6.759
5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’25.132 164.5 10.896
6 10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 40’25.495 164.5 11.259
7 9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 40’31.960 164.1 17.724
8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 40’32.026 164.1 17.790
9 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’37.965 163.7 23.729
10 6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 40’39.333 163.6 25.097
11 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’40.062 163.5 25.826
12 4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’41.299 163.4 27.063
13 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’47.196 163.0 32.960
14 2 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’48.833 162.9 34.597
15 1 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’52.682 162.7 38.446
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’57.563 162.3 43.327
Non classificati
5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 35’17.309 160.2 3 giri
11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 29’46.196 156.4 6 giri
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 18’42.571 159.9 11 giri
47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’08.894 154.8 19 giri