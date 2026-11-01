Ordine d’arrivo Maratona New York 2026: classifica dei tempi gara femminile e maschile. Yeman Crippa da urlo!

Lo svedese Andreas Almgren e la keniana Sheila Chepkirui hanno vinto la Maratona di New York 2026, imponendosi nella 42 km più prestigiosa, iconica e identitaria al mondo. L’ultima Major della stagione ha attraversato i cinque distretti della Grande Mela e ha proposto un percorso particolarmente esigente sotto il profilo altimetrico, lungo il quale il gruppo dei migliori si è progressivamente scremato prima delle tipiche azioni avviate nelle battute conclusive di una gara altamente spettacolare.

Almgren e Yeman Crippa si sono presentati insieme all’ultimo chilometro, dove aver fiaccato la resistenza del keniano Benson Kipruto, vincitore dodici mesi fa. Nel cuore di Central Park, il Campione d’Europa dei 10.000 metri e Campione del Mondo di mezza maratona ha piazzato la micidiale progressione e si è involato verso la vittoria con il crono di 2h06:01, al suo debutto assoluto sulla distanza. Il fuoriclasse trentino è stato splendido e ha chiuso al secondo posto (2h06:14), precedendo Kamohelo Mofolo dal Lesotho (2h06:26), il quale ha sopravanzato negli ultimi metri l’esausto Kiputo (quarto in 2h06:27).

Chepkirui ha allungato di gran carattere quando mancavano duecento metri al traguardo, staccando la connazionale Hellen Obiri, che sperava di replicare il trionfo conseguito lo scorso anno. La keniana ha bissato l’affermazione del 2024 con il crono di 2h024:36, precedendo la statunitense Jessica McClain (seconda in 2h24:42), che negli ultimi metri ha messo la testa davanti alla stanchissima Obiri (terza in 2h24:43). La nostra Giovanna Epis ha concluso in undicesima posizione (2h28:55), a sei secondi dalla top-10 chiusa dalla tedesca Fabienne Koenigstein. Di seguito la classifica e l’ordine d’arrivo della Maratona di New York 2026 (top-20).

CLASSIFICA MARATONA NEW YORK 2026 (TOP-20)

MASCHILE

1. Andreas Almgren (Svezia) 2h06:01

2. Yeman Crippa (Italia) 2h06:14

3. Kamohelo Mofolo (Lesotho) 2h06:26

4. Benson Kipruto (Kenya) 2h06:27

5. Haftu Strintzos (Australia) 2h06:34

6. Zouhair Talbi (USA) 2h06:43

7. Ryota Kondo (Giappone) 2h07:08

8. Ahmed Muhumed (USA) 2h07:09

9. Geoffrey Kamworor (Kenya) 2h07:09

10. Ryan Ford (USA) 2h07:17

11. Conner Mantz (USA) 2h07:27

12. Cybrian Kotut (Kenya) 2h07:42

13. Abdi Nageeye (Paesi Bassi) 2h07:58

14. Aidan Troutner (USA) 2h08:54

15. Joe Klecker (USA) 2h09:28

16. Joel Reichow (USA) 2h09:43

17. Patrick Dever (Gran Bretagna) 2h09:53

18. Patrick Kiprop (Kenya) 2h10:01

19. Peter Lynch (Irlanda) 2h10:03

20. Merga Gemeda (USA) 2h10:32

FEMMINILE

1. Sheila Chepkirui (Kenya) 2h24:36

2. Jessica McClain (USA) 2h24:42

3. Hellen Obiri (Kenya) 2h24:43

4. Edna Kiplagat (Kenya) 2h25:42

5. Mercy Chelangat (Kenya) 2h25:46

6. Carrie Ekllwood (USA) 2h26:28

7. Weini Kelati (USA) 2h26:51

8. Paige Wood (USA) 2h27:29

9. Viola Cheptoo (Kenya) 2h28:34

10. Fabienne Koenigstein (Germania) 2h28:49

11. Giovanna Epis (Italia) 2h28:55

12. Julia Paternain (Uruguay) 2h29:09

13. Lauren Hagans (USA) 2h29:42

14. Mica Rivera Wood (Perù) 2h29:52

15. Annie Frisbie (USA) 2h30:04

16. Amanda Vestri (USA) 2h30:16

17. Phily Bowden (Gran Bretagna) 2h30:45

18. Rie Kawauchi (Giappone) 2h31:29

19. Monica Hebner (USA) 2h33:21

20. Roberta Groner (USA) 2h35:55