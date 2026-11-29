Il Mondiale 2026 di F1 è proseguito oggi, domenica 29 novembre, con la il GP del Qatar, valido come ventiduesimo e penultimo round del calendario: nella tardo pomeriggio italiano è andata in scena la gara lunga sul tracciato di Lusail, sulla distanza di 57 giri.

Vittoria del campione del mondo, l’italiano Kimi Antonelli, con la Mercedes, ed alle sue spalle arriva la doppietta, grazie al secondo posto del compagno di squadra britannico George Russell, mentre completa il podio l’australiano Oscar Piastri, terzo con la McLaren.

Si ferma ai piedi del podio il neerlandese Max Verstappen, quarto con la Red Bull, davanti alla McLaren del britannico Lando Norris, quinto. Le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione.

ORDINE D’ARRIVO GP QATAR F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes

2 George Russell Mercedes +31.476

3 Oscar Piastri McLaren +33.017

4 Max Verstappen Red Bull Racing +34.254

5 Lando Norris McLaren +39.131

6 Lewis Hamilton Ferrari +57.518

7 Charles Leclerc Ferrari +58.001

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +59.323

9 Liam Lawson Racing Bulls 1 giro

10 Gabriel Bortoleto Audi 1 giro

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 giro

12 Nico Hulkenberg Audi 1 giro

13 Franco Colapinto Alpine 1 giro

14 Pierre Gasly Alpine 1 giro

15 Carlos Sainz Williams 1 giro

16 Rafael Camara Haas F1 Team 1 giro

17 Alexander Albon Williams 2 giri

18 Sergio Perez Cadillac 2 giri

19 Valtteri Bottas Cadillac 3 giri

20 Fernando Alonso Aston Martin ritiro

21 Lance Stroll Aston Martin ritiro

22 Arvid Lindblad Racing Bulls ritiro