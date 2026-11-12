Ombre su Sinner da una fonte spagnola: “Qualcosa non mi torna: problema più serio di quanto dicano?”

Dopo un lungo silenzio, Jannik Sinner è tornato a parlare pubblicamente nei giorni scorsi facendo il punto della situazione sul suo percorso riabilitativo dall’infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la seconda parte della stagione 2026. L’ex numero uno al mondo non si sta ancora allenando a pieno regime, ma il suo obiettivo resta quello di volare in Australia a gennaio per prendere parte al primo Slam del 2027.

“Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per tornare più forte. Sto seguendo tutti i protocolli che ci hanno dato e lavoriamo per essere in campo prima possibile… Vediamo. L’obiettivo è tornare in Australia. Fare magari qualche torneo prima. Ma devo prendere tutto un passo dopo l’altro tutti i giorni verso l’obiettivo perché se poi affrettiamo magari va peggio. Però sì, l’obiettivo è l’Australia“, ha detto il fuoriclasse altoatesino non fornendo delle garanzie sulla data del suo rientro alle competizioni.

Le ultime dichiarazioni di Sinner non hanno però convinto tutti gli addetti ai lavori, tra cui una parte dei media spagnoli. José Moron, direttore del portale ‘Punto de Break’, ha espresso dei dubbi sull’effettiva entità dell’infortunio del tennista azzurro: “Ciò che mi colpisce nelle parole di Sinner è la frase: ‘Spero di essere in Australia’. In altre parole, non ne ha ancora la certezza. Non si è allenato per settimane e racconta di passare solo dalla palestra a casa. I medici gli hanno imposto uno stop assoluto per vedere se il problema si risolve“.

“C’è però qualcosa che non mi torna: una tendinopatia nella zona indicata dalla stampa italiana avrebbe dovuto vedere un calo dell’infiammazione nell’arco di quasi tre mesi. Perché, a distanza di due mesi e mezzo, continua a dargli fastidio? Viene da chiedersi se il problema possa essere più serio di quanto lascino intendere“, prosegue in un post pubblicato su X.

Sul confronto con l’infortunio al polso riportato a metà stagione da Carlos Alcaraz e sulle prospettive di un eventuale ritorno in campo a Melbourne: “Come già accaduto con Alcaraz, non posso prendere in considerazione un suo imminente rientro finché non lo vedrò allenarsi a pieno ritmo per 2-3 ore. È l’ennesima volta che ricomincia a colpire la palla per poi doversi fermare di nuovo. Se vuole tornare in Australia, dovrebbe essere in grado di allenarsi a buon ritmo già entro il 15 dicembre. Staremo a vedere“.