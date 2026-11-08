Olimpiadi Giovanili Dakar 2026: Wilmsen vince allo sprint la prova in linea, Ceccarello dodicesimo

È Daan Wilmsen a conquistare la medaglia d’oro nella prova in linea maschile di ciclismo alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. I corridori hanno affrontato 76,5 chilometri, completati dal vincitore in 1 ora, 47 minuti e 4 secondi, alla media di 42,870 km/h. La gara si è decisa con una volata ristretta: il belga ha preceduto il russo Stepan Bortnik, mentre il podio è stato completato dall’australiano Caleb McKenzie.

Proprio McKenzie è stato uno dei grandi protagonisti della corsa. Per lunghi tratti l’australiano è rimasto in fuga solitaria, arrivando a guadagnare anche più di un minuto sul gruppo degli inseguitori. Sembrava lanciato verso il successo, ma i contrattaccanti sono riusciti a raggiungerlo proprio durante l’ultima tornata. McKenzie ha comunque trovato le energie per resistere e conquistare la medaglia di bronzo.

Alle spalle dei primi tre ha chiuso lo slovacco Timotej Michalik, quarto con lo stesso tempo del vincitore, mentre il messicano Gianluigi Zamudio Perez ha completato la top 5, a sei secondi.

Per l’Italia era in gara un solo rappresentante, Lorenzo Ceccarello, che ha concluso in dodicesima posizione con un ritardo di 59 secondi dal vincitore.