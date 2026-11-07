Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 7 novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili proseguirà a Dakar, in Senegal, oggi, sabato 7 novembre: si assegneranno altre quattro medaglie d’oro, tutte nel beach wrestling, che vedrà protagoniste le prime 4 categorie di peso.

Meno numerosa, rispetto alle scorse giornate, la presenza italiana: nel beach wrestling tocca a Francesco Moffa nei -80 kg maschili, nel tiro con l’arco inizia la fase ad eliminazione diretta per Matilde Manini e Niccolò Mazzuoli, nella ginnastica artistica inizia il percorso di Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo ed Alessandro Salvati.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 14.00 alle ore 14.50 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per ginnastica artistica, beach wrestling e futsal, e dalle ore 14.00 alle ore 14.50 a Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Sabato 7 novembre

10:00 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, sedicesimi di finale

11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni maschili

11:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

11:00 Futsal maschile, fase a gironi

11:30 Beach wrestling, maschile e femminile, fase a gironi (donne 55 kg, 75 kg; uomini 60 kg, 80 kg)

13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 51 kg, 57 kg; uomini 55 kg, 65 kg, 70 kg)

16:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 55 kg, 75 kg; uomini 60 kg, 80 kg)

18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 51 kg, 57 kg; uomini 55 kg, 65 kg, 70 kg)

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Sabato 7 novembre

11:30 Beach wrestling, 80kg uomini, fase a gruppi (Francesco Moffa)

11:52 Tiro con l’arco, sedicesimi individuali donne (Matilde Manini)

15:00 Ginnastica artistica, qualificazioni uomini, suddivisione 2 (Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati)

17:34 Tiro con l’arco, sedicesimi individuali uomini (Niccolò Mazzuoli)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (14.00-14.50).

Diretta streaming: Rai Play (14.00-14.50), HBO Max e Discovery Plus (ginnastica artistica, beach wrestling e futsal), Olympic Channel (tutte le gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.