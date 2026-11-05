Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 5 novembre, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 5 novembre va in scena la quinta giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. La rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores prosegue in quel di Dakar (capitale del Senegal), verranno assegnate molte medaglie e diversi atleti avranno la possibilità di scrivere un’importante pagina delle proprie carriere.

L’Italia proverà a mettersi in mostra in terra africana, cercando di conseguire risultati degni di nota in uno degli eventi più importante della stagione per questa età. Grande attesa per le finali di nuoto, badminton, triathlon, tennistavolo, skateboard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (giovedì 5 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI

Giovedì 5 novembre

10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, qualifica B

10:00 Triathlon, individuale maschile

11:00 Futsal femminile, fase a gironi

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, semifinali

12:00 Nuoto, batterie

13:45 Skateboard, street femminile, heat 1

14:43 Skateboard, street femminile, heat 2

15:00 Badminton, singolare maschile, finale per il bronzo

16:00 Nuoto, finali (50m dorso F e M, 50m rana F e M)

16:10 Badminton, singolare maschile, finale per l’oro

17:00 Skateboard, street femminile, finale

17:00 Tennistavolo, femminile, finale per il bronzo

17:35 Badminton, singolare femminile, finale per il bronzo

17:45 Tennistavolo, maschile, finale per il bronzo

18:30 Tennistavolo, femminile, finale per l’oro

18:45 Badminton, singolare femminile, finale per l’oro

19:15 Tennistavolo, maschile, finale per l’oro

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI

Giovedì 5 novembre

10:00 Triathlon, individuale maschile: Ludovico Trincheri

11:00 Futsal femminile, fase a gironi: Italia-Iran

12:00 Nuoto, batterie (50 dorso maschile, 50 dorso femminile, 50 rana maschile, 50 rana femminile): Greta Rossi (50 dorso)

16:00 Nuoto, finali (50 dorso maschile, 50 dorso femminile, 50 rana maschile, 50 rana femminile): eventuale Greta Rossi (50 dorso)