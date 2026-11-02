Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 2 novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili proseguirà a Dakar, in Senegal, oggi, lunedì 2 novembre: si assegneranno altre nove medaglie d’oro, distribuite tra nuoto (4), judo (3), canottaggio beach sprint (1) e rugby a 7 (1).

Meno numerosa, rispetto alla prima giornata, la presenza italiana, che per le medaglie si affida nel nuoto a Filippo Aloisi nei 100 metri stile libero. Nel canottaggio beach sprint inizierà la fase ad eliminazione diretta per Davide Gazzola maschile, mentre nel beach volley femminile sono già agli ottavi Margherita Coretti e Micol Lafuenti, infine nel tennistavolo Francesco Trevisan cerca l’accesso alla fase ad eliminazione diretta nel singolo maschile.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 14.00 alle ore 15.00 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per nuoto, beach volley e futsal, e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 a Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Lunedì 2 novembre

10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

10:00 Beach volley maschile e femminile, turno dei lucky loser

10:30 Wushu, turni preliminari (donne: Taijiquan, Changquan; uomini: Gunshu, Taijishan)

11:00 Futsal maschile, fase a gironi

11:00 Judo, turni preliminari (donne -52 kg, -63 kg; uomini -81 kg)

11:00 Costal rowing, beach sprint, semifinali (singolo maschile e femminile)

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, fase preliminare

11:30 Baseball5, squadre miste, quarti di finale

12:00 Nuoto, batterie

12:30 Rugby a 7 femminile, fase a gironi

12:40 Costal rowing, beach sprint, finale doppio misto

14:00 Beach volley maschile e femminile, ottavi di finale

14:42 Rugby a 7 maschile, semifinali

15:26 Rugby a 7 femminile, fase a gironi

15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Nuoto, finali (100m stile libero F e M, 200m rana F e M)

16:00 Baseball5, squadre miste, semifinali

17:00 Judo, finali (donne -52 kg, -63 kg; uomini -81 kg)

17:38 Rugby a 7 maschile, finale per il bronzo

18:05 Rugby a 7 maschile, finale per l’oro

18:30 Tennistavolo, doppio misto, semifinali

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Lunedì 2 novembre

11:00 Tennistavolo, singolare uomini: turno preliminare, Francesco Trevisan vs Mathew Kuti (Nigeria)

11:10 Coastal rowing, beach sprint: ottavi di finale singolo uomini (Davide Gazzola)

12:24 Nuoto, 100m stile libero uomini: batterie (Filippo Aloisi)

14:00 Beach volley, ottavi di finale donne (Margherita Coretti / Micol Lafuenti)

16:03 Nuoto, 100m stile libero uomini: finale (ev. Filippo Aloisi)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (14.00-15.00).

Diretta streaming: Rai Play (14.00-15.00), HBO Max e Discovery Plus (nuoto, beach volley e futsal), Olympic Channel (tutte le gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.