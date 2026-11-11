Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 11 novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili proseguirà a Dakar, in Senegal, oggi, mercoledì 11 novembre: si assegneranno altre sei medaglie d’oro, distribuite tra taekwondo (3), ginnastica artistica, futsal e scherma (1 a testa).

L’Italia sarà protagonista con Giacomo Capuzzo e Clarissa Rinaldi nella prova a squadre miste della ginnastica artistica, mentre le azzurrine del futsal giocheranno per il bronzo contro l’Iran. Michela Guglielmon è già certa di una medaglia ma cerca la finale nel pugilato, infine Laura Grasso Castagnetta proseguirà con le regate del windsurf.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 14.00 alle ore 14.50 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per beach handball, futsal e ginnastica artistica, e dalle ore 14.00 alle ore 14.50 a Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026 OGGI

Mercoledì 11 novembre

10:00 Scherma, spada individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

11:00 Beach handball maschile e femminile, quarti di finale

12:00 Futsal femminile, finale per il bronzo

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

13:00 Pugilato, semifinali (donne 51 kg, 57 kg; uomini 50 kg, 60 kg, 70 kg)

13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

13:13 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 10-12)

15:00 Scherma, spada individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

16:00 Futsal femminile, finale per l’oro

17:00 Taekwondo, semifinali (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

18:00 Pugilato, semifinali (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 55 kg, 65 kg)

18:05 Ginnastica artistica, finale a squadre miste

18:30 Taekwondo, finali (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Mercoledì 11 novembre

12:00 Futsal femminile, finale per il bronzo: Italia-Iran

13:13 Vela, windsurf femminile: regate di qualificazione 10-12 (Laura Grasso Castagnetta)

18:00 Pugilato, semifinali: donne 48kg (Michela Guglielmon)

18:05 Ginnastica artistica, finale a squadre miste (Giacomo Capuzzo/Clarissa Rinaldi)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (14.00-14.50).

Diretta streaming: Rai Play (14.00-14.50), HBO Max e Discovery Plus (beach handball, futsal e ginnastica artistica), Olympic Channel (tutte le gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.