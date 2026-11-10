Olimpiadi
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 10 novembre, streaming, italiani in gara
Oggi martedì 10 novembre va in scena la decima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. La rassegna a cinque cerchi dedicata agli juniores è ormai entrata nella sua parte conclusiva ed è pronta a regalare ancora grande spettacolo in quel di Dakar (capitale del Senegal), con l’assegnazione di diverse medaglie.
L’Italia cercherà di essere protagonista in terra africana e proverà a salire sul podio con diversi azzurri di prima fascia, in grado di battagliare per il raggiungimento di risultati di rilievo. Riflettori puntati sulle finali di atletica, ciclismo su strada, scherma, ginnastica artistica e taekwondo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (martedì 10 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 15.30; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).
CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI
Martedì 10 novembre
10:00 Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile
10:00 Scherma, spada individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
10:30 Tiro con l’arco, squadre miste, ottavi di finale
11:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare
11:30 Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
12:30 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale maschile
13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (50 kg, 60 kg, 70 kg)
13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 7-9)
15:00 Tiro con l’arco, squadre miste, quarti di finale
15:00 Scherma, spada individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
15.00 Atletica, finale 400m ostacoli M
15:05 Atletica, finale getto del peso F
15:08 Atletica, finale lancio del giavellotto M
15:12 Atletica, finale 400m ostacoli F
15:20 Atletica, finale 800m M
15:30 Atletica, finale 1500m F
15:40 Atletica, finale salto triplo M
16:10 Atletica, semifinali 200m M
16:30 Tiro con l’arco, squadre miste, semifinali
16:45 Atletica, semifinali 200m F
16:58 Atletica, finale salto con l’asta M
17:00 Taekwondo, semifinali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
17:01 Atletica, finale 5000m marcia M
17:15 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale femminile
17:22 Atletica, finale salto in alto F
17:24 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per il bronzo
17:42 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per l’oro
17:31 Atletica, finale lancio del martello F
17:36 Atletica, finale 5000m marcia F
18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (48 kg, 54 kg, 60 kg)
18:30 Taekwondo, finali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
18:30 Atletica, finale 200m M
18:40 Atletica, finale 200m F
PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING
Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI
Martedì 10 novembre
10:00 Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile: Anna Bonassi
10:00 Scherma, spada individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8: Francesca Aina
10:30 Tiro con l’arco, squadre miste, ottavi di finale: Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli
11:30 Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile: Lorenzo Ceccarello
12:30 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale maschile: Giacomo Capuzzo
12:35 Atletica, semifinali 200 metri femminile: Giorgia Castiglione
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 7-9): Laura Grasso Castagnetta
15:00 Tiro con l’arco, squadre miste, quarti di finale: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli
15:00 Scherma, spada individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro: eventuale Francesca Aina
15.00 Atletica, finale 400 ostacoli maschile: Davide Crisci
16:30 Tiro con l’arco, squadre miste, semifinali: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli
16:45 Atletica, semifinali 200 metri femminile: Giorgia Castiglione
17:01 Atletica, finale 5000 metri marcia maschile: Davide Sorressa
17:15 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale femminile: Clarissa Rinaldi, Sofia Frenna
17:24 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per il bronzo: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli
17:36 Atletica, finale 5000 metri marcia femminile: Rebecca D’Alessandro
17:42 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per l’oro: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli
18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (48 kg): Michela Guglielmon
18:40 Atletica, finale 200 metri femminile: eventuale Giorgia Castiglione