Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 1° novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili assegnerà i primi titoli a Dakar, in Senegal, oggi, domenica 1° novembre: si assegneranno le prime otto medaglie d’oro con le prime 5 finali nel nuoto ed altre 3 nel judo.

Subito nutrita la presenza italiana, che per le medaglie si affida nel nuoto a Filippo Aloisi e Greta Rossi, mentre nel canottaggio beach sprint toccherà a Davide Gazzola e Giorgia Cassina sia a livello individuale che nel doppio misto, infine ci sarà l’esordio della Nazionale di futsal femminile.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 13.05 alle ore 13.55 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per nuoto, beach volley e futsal, e dalle ore 13.05 alle ore 13.55 a Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Domenica 1° novembre

09:30 Beach volley maschile e femminile, fase a gironi

10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

10:30 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, fase preliminare

10:30 Wushu, turni preliminari maschili e femminili (donne: Taijishan, Gunshu; uomini: Changquan, Taijiquan)

11:00 Futsal femminile, fase a gironi

11:00 Judo, turni preliminari (donne -44 kg; uomini -55 kg, -66 kg)

11:00 Costal rowing, beach sprint, prova a cronometro 2 (doppio misto, singolo maschile, singolo femminile)

11:30 Baseball5, squadre miste, turno di apertura

11:30 Rugby a 7 maschile, fase a gironi

12:00 Nuoto, batterie

12:30 Costal rowing, beach sprint, semifinali doppio misto

15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Nuoto, finali (400m sl F, 800m sl M, 200m dorso F e M, 100m farfalla F e M)

17:00 Judo, finali (donne -44 kg; uomini -55 kg, -66 kg)

20:00 Tennistavolo, doppio misto, quarti di finale

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Domenica 1° novembre

11:00 Coastal rowing: Beach sprint, time trial 2 doppio misto (Giorgia Cassina, Davide Gazzola)

11:10 Beach volley: Fase preliminare, pool D donne, Margherita Coretti / Micol Lafuenti (ITA) vs Kato Auru / Nakagawa Mei (JPN)

11:45 Coastal rowing: Beach sprint, time trial 2 singolo uomini (Davide Gazzola)

12:00 Nuoto: 200m dorso donne, batterie (Greta Rossi)

12:10 Tennistavolo: Singolare uomini, turno preliminare Francesco Trevisan (ITA) vs Youssef Aidli (TUN)

12:20 Coastal rowing: Beach sprint, time trial 2 singolo donne (Giorgia Cassina)

12:53 Nuoto: 800m stile libero uomini, batterie (Filippo Aloisi)

13:00 Futsal: Girone B donne, Italia vs Camerun

13:20 Coastal rowing: Beach sprint, ottavi di finale doppio misto (ev. Giorgia Cassina, Davide Gazzola)

16:06 Nuoto: 800m stile libero uomini, finale (ev. Filippo Aloisi)

16:10 Beach volley: Fase preliminare, pool D donne, Margherita Coretti / Micol Lafuenti (ITA) vs Pamela Bawa / Joy Lawrence (NGR)

16:12 Wushu Taolu: Taijiquan combinato uomini, turno preliminare (Lorenzo Armani)

16:35 Nuoto: 200m dorso donne, finale (ev. Greta Rossi)

17:30 Tennistavolo: Singolare uomini, turno preliminare Francesco Trevisan (ITA) vs Ki Ho Li (HKG)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (13.05-13.55).

Diretta streaming: Rai Play (13.05-13.55), HBO Max e Discovery Plus (nuoto, beach volley e futsal), Olympic Channel (tutte le gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.