Olimpia Milano-Valencia oggi, Eurolega basket: orario, tv, streaming

Dopo il ko di Atene con l’Olympiacos, l’Olimpia Milano è attesa da un’altra sfida da non fallire. Stavolta si gioca all’Unipol Forum, dove arriva il Valencia, tra le squadre più in forma di questo avvio di Eurolega e stabilmente nelle zone alte della classifica. L’Armani, ultima insieme al Baskonia con una sola vittoria in nove partite, cerca disperatamente una svolta dopo una lunga serie di sconfitte consecutive in Europa.

C’è un’ottima notizia per l’Olimpia: il pubblico del Forum, che nelle ultime uscite ha visto una squadra capace di restare in partita fino all’ultimo possesso, tornerà a spingere i milanesi. A Atene, infatti, la formazione biancorossa ha mostrato carattere nonostante la sconfitta, e ora serve trasformare la reazione in una vittoria. Il problema è il peso dell’avversario: il Valencia è una vecchia conoscenza che nella scorsa stagione ha battuto Milano proprio al Forum per 103-100, nonostante la gara da 31 punti di Bolmaro.

Il match tra Olimpia Milano e Valencia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI

Giovedì 5 novembre

Ore 20:30 Armani Olimpia Milano-Valencia Basket – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-VALENCIA BASKET EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport