Serve una scossa netta nell’Eurolega 2026-2027 dell’Olimpia Milano. Questa sera i meneghini, impegnati nel dodicesimo turno, ospitano la temibile Stella Rossa all’Unipol Forum per cercare di uscire dalla crisi. Il bilancio per ora è uno dei più disastrosi della storia della squadra lombarda; una sola vittoria in undici partite (ultimo posto con il Baskonia) ed una classifica sempre più preoccupante.

Dopo l’ennesimo ko contro lo Zalgiris, nonostante la reazione nel finale, l’Olimpia cerca ora di uscire dalle sabbie mobili delle ultime posizioni, sperando di avviare una striscia positiva che potrebbe dare un senso alla sua stagione europea. Per ora Luca Banchi non ha ancora dato una forte impronta alla compagine meneghina ma è indubbiamente anche da queste sfide che passa la crescita della “nuova” Olimpia.

Di fronte però arriva una squadra forte e fisica che sta vivendo un periodo di forma positivo con 7 vittorie e quattro sconfitte. I serbi vogliono ritrovare il successo dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid e si affideranno come sempre all’esplosività ed i punti di Jordan Nwora, per distacco il migliore del roaster balcanico. La sfida tra Olimpia Milano e Stella Rossa andrà in scena alle ore 20.30 al Forum di Assago di Milano.

PROGRAMMA

Martedì 17 ottobre

Dodicesimo Turno Eurolega 2026-2027

Ore 20.30 Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado (Forum Assago)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA EUROLEGA

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport