Stavolta l’Olimpia Milano arriva a giocarsi una partita successiva in Eurolega dopo aver raccolto una vittoria, quella con la Stella Rossa. In chiave classifica cambia banalmente poco, nel senso che c’è sempre il penultimo posto a quota 2-10 in termini di record, ma perlomeno stavolta il Fenerbahce arriva in casa di una squadra che ha qualcosa di positivo dietro.

Certo, la sfida è particolarmente difficile anche perché i gialloneri di Istanbul occupano al momento il terzo posto, anche se in coabitazione co Panathinaikos, Zalgiris, Barcellona e Dubai. Il Fenerbahce, però, ha perso due figure importanti: Nicolò Meli e Braxton Key, entrambi fuori (per motivi diversi) almeno per un mese e mezzo. Una situazione che può aiutare l’Armani quando si tratta di andare più vicino a canestro, ma allontanandosi da esso c’è comunque un importante ammontare di talento da tenere sott’occhio.

Il match tra Armani Olimpia Milano e Fenerbahce vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE OGGI

Giovedì 19 novembre

Ore 20:30 Armani Olimpia Milano-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE, EUROLEGA 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport