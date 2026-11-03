Nuova frecciata di Lewis Hamilton a Leclerc sui social: “Quando una battaglia danneggia la squadra, dobbiamo essere onesti”

Lewis Hamilton non ci sta. La vittoria sfumata al GP del Messico, il confronto con Charles Leclerc e gli equilibri interni alla Ferrari sono al centro del messaggio pubblicato dal sette volte campione del mondo su Instagram. Nessun riferimento diretto al compagno di squadra, ma parole che sembrano andare oltre il semplice bilancio di gara, assumendo i contorni di una rivendicazione del proprio ruolo a Maranello.

Il britannico, secondo alle spalle di Max Verstappen, ha iniziato il proprio post rendendo omaggio ad Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una stagione culminata nella conquista del titolo mondiale.

“Innanzitutto, voglio congratularmi vivamente con il nuovo campione, Kimi Antonelli. Aver seguito il tuo percorso così da vicino ed essere stato lì a festeggiare con te è stato uno dei momenti più belli del mio anno. Un successo meritatissimo, con un record che resterà imbattuto per molto tempo. È stato fantastico vedere il tuo team, la Mercedes, festeggiare insieme a te. Goditi questo momento, resta vicino alla tua famiglia e conserva sempre la tua passione e la tua energia“, ha scritto Lewis.

Archiviati i complimenti, Hamilton è tornato sulle vicende della Ferrari. In Messico, le due SF-26 si erano ritrovate nelle posizioni di vertice, con il britannico davanti a Leclerc. L’episodio di curva 4 ha però modificato gli equilibri della corsa, favorendo Verstappen e compromettendo le ambizioni della scuderia di Maranello. Già nel dopo-gara Hamilton aveva manifestato il proprio disappunto per la gestione della lotta con il compagno. Nel post social, il concetto viene ribadito attraverso un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di non sprecare le opportunità.

“Per quanto ci riguarda, è stato un fine settimana ricco di sfide. Abbiamo dovuto affrontare numerosi imprevisti, ma i nostri meccanici e ingegneri hanno svolto un lavoro incredibile. Quest’anno siamo cresciuti molto insieme; un progresso che ha richiesto un impegno enorme da parte di tutti, sia in pista che in fabbrica. Ecco perché fa così male aver perso quella che poteva essere una vittoria. Dobbiamo saper cogliere ogni opportunità che ci si presenta: è una situazione estremamente frustrante, inutile negarlo“, ha sottolineato.

Il passaggio più significativo riguarda però il ruolo che Hamilton intende assumere all’interno della squadra. Il britannico richiama gli standard della Ferrari e le aspettative dei tifosi, sottolineando come la rivalità tra piloti debba sempre restare funzionale al risultato collettivo.

“So bene cosa significhi creare le condizioni per avere tali opportunità. Gli standard che il team si pone, quelli che io stesso pretendo da me, e quelli che i tifosi si aspettano da noi: tutti meritano di vederci al massimo della nostra forma e di vederci vincere. Siamo qui per gareggiare e vogliamo la vittoria. Lottare è necessario, ma quando una battaglia finisce per danneggiare la squadra, dobbiamo essere onesti e imparare dai nostri errori. Possiamo spingerci a vicenda fino al limite, pur continuando a onorare la responsabilità che abbiamo verso tutti coloro che ci hanno permesso di scendere in pista“, le parole del Re Nero.

Hamilton non mette in discussione la legittimità della competizione interna, ma indica un limite preciso. La conclusione del messaggio è invece dedicata alla fiducia nella squadra e alla volontà di contribuire a una svolta.

“Continuerò a dare tutto me stesso. La mia fiducia in questo team rimane immutata, così come il mio impegno nel contribuire a rimettere le cose sui binari giusti. Continuate a sostenerci: il mio percorso con questa squadra è appena iniziato e il meglio deve ancora venire“, ha scritto.

POST SUI SOCIAL DI LEWIS HAMILTON