Nuoto, risultati batterie Assoluti di Riccione: Pilato e Mancini si confermano nei 50 rana, bene Menicucci e Lamberti

Si è chiusa la sessione mattutina di batterie della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026. Nella piscina da 25 metri di Riccione, a partire dalle 18:00, si assegneranno i primi titoli nazionali della giornata. In palio ci sono anche i pass per i Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre.

Si annuncia un confronto serrato nei 100 farfalla femminili. Anita Gastaldi, già qualificata per la rassegna cinese, ha firmato il miglior tempo delle batterie in 57″96, ma alle sue spalle le rivali promettono battaglia: Costanza Cocconcelli, reduce dal record italiano nei 100 misti, è seconda in 58″13, seguita da Elena Capretta (58″17) e Sofia Sartori (58″30).

Nei 200 farfalla maschili, senza Alberto Razzetti (già qualificato a Pechino), la scena è stata di Alessandro Ragaini. Il marchigiano ha nuotato il miglior tempo in 1’53″62, davanti ad Andrea Camozzi (1’54″29) e Gianmarco Foglia (1’55″30). Il limite fissato a 1’50″69 impone un netto miglioramento nella sessione serale: resta da vedere se i protagonisti della piscina romagnola saranno in grado di compierlo.

Nei 100 dorso femminili, a distinguersi in modo netto è stata Giulia D’Innocenzo, che con 58″66 è stata l’unica a scendere sotto i 59″ nelle batterie. Il tempo richiesto dalla FIN è molto impegnativo, perché equivale a un record italiano: il 56″57 stabilito da Margherita Panziera a Glasgow nel 2019.

Segnali interessanti arrivano dai 50 dorso maschili, dove Michele Lamberti, primatista italiano della distanza, si è fatto sentire. Con 22″83, il classe 2000 avrebbe già ottenuto il tempo per la qualificazione mondiale. Per dare però validità effettiva al risultato, dovrà almeno ripeterlo nella finale A di oggi, tenendo presente che il limite è fissato a 22″89. Si vedrà se Lamberti sarà in grado di attaccare anche il suo record italiano di 22″62, stabilito circa cinque anni fa agli Europei in vasca corta di Kazan. Alle sue spalle, nelle batterie, si sono piazzati Lorenzo Mora (23″30) e Gianluca Adinolfi (23″44).

Nei 100 stile libero femminili, Emma Virginia Menicucci, già qualificata, ha fatto la voce grossa con il primato personale di 52″87, ma alle sue spalle incalzano Chiara Tarantini (53″67) e Alessandra Mao (53″87). Occhio soprattutto a quest’ultima, classe 2011, che, come ha dimostrato ieri nei 200 stile libero, è capace di compiere un grande salto di qualità dalla sessione mattutina a quella serale.

Nella stessa distanza al maschile, Carlos D’Ambrosio e Lorenzo Zazzeri hanno ottenuto il miglior tempo ex aequo in 46″89, davanti a un buon Lorenzo Ballarati. Nella finale mancherà il primatista della distanza Alessandro Miressi, solo 16° in 48″34. Ultimo ad accedere all’atto conclusivo è l’interessante Cristian Tassan-Caser, con 47″45. D’Ambrosio ha già il pass per la Cina, ma sarà interessante vedere a quale tempo potrà arrivare.

Nei 50 rana maschili si conferma la grande condizione di Gabriele Mancini. Dopo l’eccellente prestazione di ieri nei 100, vinti con il personale, il classe 2002 ha replicato nelle batterie odierne in 26″05, precedendo Simone Cerasuolo (26″21) e Ludovico Viberti (26″23). Quinto Nicolò Martinenghi (26″34). In una gara già chiusa sul fronte della qualificazione, visti gli slot occupati da Martinenghi e Cerasuolo, Mancini vuole lanciare altri segnali, in vista dei 200 rana, dove dovrà mettere insieme tutti i pezzi per conquistare il pass per Pechino. Nella stessa distanza al femminile, Benedetta Pilato va a caccia di conferme dopo il successo di ieri nei 100. La pugliese ha firmato un buon 29″60, unica a scendere sotto i 30″.