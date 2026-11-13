Pilato e Quadarella si confermano al top nel day-2 degli Assoluti in vasca corta. Menicucci sugli scudi

Cala il sipario sulla seconda e penultima giornata di finali degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione, appuntamento che vale anche come occasione di qualificazione ai Mondiali 2026 di Pechino, anch’essi in programma in una piscina da 25 metri. Il pass è arrivato per Sara Franceschi, Emma Virginia Menicucci e Lorenzo Mora, oltre che per Michele Lamberti, e a un passo dal limite sono stati in molti, tra cui Noemi Cesarano e Andrea Camozzi. Il tempo di 46″09 nei 100 stile libero maschili resta invece imbattuto.

400 misti donne. Sara Franceschi conquista il titolo italiano e stacca il pass per Pechino. Ai 200 metri è in ritardo di 2″44 su Giada Alzetta, poi la supera nella frazione a rana e chiude in 4’29″12, 78 centesimi sotto il limite di 4’29″90. Alzetta è seconda in 4’31″17, podio più basso per la classe 2010 Sofia Napoli in 4’33″43.

100 dorso donne. Giulia D’Innocenzo conferma il miglior tempo del mattino e vince in 57″56, a 97 centesimi dal limite per Pechino (56″59). Vira in testa in 28″08 e chiude con 19 centesimi di margine su Martina Biasioli, seconda in 57″75. Terza Chiara Lamanna in 58″38.

100 farfalla donne. Anita Gastaldi rimonta nella seconda metà di gara e si laurea campionessa italiana in 57″38, a 1″69 dal limite per Pechino (55″69). Terza alla virata dietro Elena Capretta e Costanza Cocconcelli, precede quest’ultima di 20 centesimi. Sofia Sartori firma il ritorno più veloce (30″39) e conquista la terza piazza in 57″67.

100 stile libero donne. Emma Virginia Menicucci è campionessa italiana in 52″06, secondo tempo italiano di sempre e 23 centesimi sotto il limite per Pechino (52″29). Vira in testa in 25″03 e migliora di 81 centesimi il personale del mattino. Piazza d’onore per Alessandra Mao in 53″40, terza per Matilde Biagiotti in 53″81.

50 rana donne. Doppietta tricolore per Benedetta Pilato: dopo i 100, la ranista dell’Aniene domina anche i 50 in 29″38, con 84 centesimi su Arianna Castiglioni. Già qualificata per Pechino, scende di 21 centesimi sotto il limite di 29″59, stabilendo il miglior tempo mondiale stagionale. A completare il podio Irene Burato in 30″48.

800 stile libero donne. Simona Quadarella fa doppietta dopo l’oro nei 1500. Prende il comando ai 150 metri e vince in 8’08″84, 5″25 sotto il limite per Pechino, dove è già qualificata. Noemi Cesarano, già qualificata nei 1500, è argento in 8’14″81, a 72 centesimi dal limite degli 800 (8’14″09). Terza Valentina Procaccini in 8’20″53.

400 misti uomini. Simone Spediacci conquista il titolo in 4’03″44, a 1″95 dal limite per Pechino (4’01″49). Passa al comando a dorso e resiste alla rimonta di Jacopo Barbotti, che recupera 2″53 negli ultimi 100 metri e chiude a 35 centesimi. A completare la top-3 Christian Mantegazza in 4’05″94.

50 dorso uomini. Doppietta tricolore per Lorenzo Mora, che dopo i 100 vince anche i 50 in 22″75. Michele Lamberti è secondo a quattro centesimi. Entrambi staccano il pass per Pechino, scendendo sotto il limite di 22″89. In terza posizione troviamo Gianluca Andolfi e Francesco Lazzari in 23″25.

200 farfalla uomini. Andrea Camozzi domina e si conferma campione italiano in 1’51″18, a 49 centesimi dal limite per Pechino (1’50″69). Già avanti di 1″61 ai 100 metri, chiude con 2″80 su Gianmarco Foglia. Terzo Andrea Trevisan in 1’54″32. Giacomo Carini saluta il nuoto agonistico con il quinto posto in 1’55″34.

100 stile libero uomini. Un centesimo decide la finale: Carlos D’Ambrosio vince in 46″41 davanti a Lorenzo Zazzeri (46″42), che aveva girato con quattro centesimi di vantaggio ai 50 metri. Terzo Leonardo Deplano in 46″87. Il limite di 46″09 resta imbattuto.

50 rana uomini. Dopo la terza piazza di ieri nei 100, Simone Cerasuolo conquista il titolo in 25″81. L’imolese, già qualificato per Pechino, precede di 17 centesimi Gabriele Mancini. Gradino più basso per Nicolò Martinenghi, anch’egli già qualificato per i Mondiali, in 26″04.

800 stile libero uomini. Luca De Tullio passa al comando ai 450 metri, stacca Francesco Volpe nel finale e conquista il titolo in 7’33″55, a 1″76 dal limite per Pechino (7’31″79). Volpe, vincitore nei 400, è secondo con il personale di 7’36″67. Terza posizione per Alessandro Ragaini in 7’39″03.

Nel corso della serata la piscina di Riccione ha reso omaggio a Gabriele Detti, che ha salutato il nuoto con un video proiettato sullo schermo dell’impianto.