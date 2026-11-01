Nuoto, Kate Douglass pazzesca nel Trials USA in vasca corta! Altro record del mondo nei 100 sl a Westmont

Il confine dei 50 secondi, finora considerato una soglia quasi invalicabile nel panorama dello sprint femminile in vasca corta, ha ormai una sola padrona. Kate Douglass lo ha superato ancora una volta, spingendo ulteriormente in avanti i limiti della specialità. Nella quarta e ultima giornata degli USA Swimming World Short Course Championships Trials, al FMC Natatorium di Westmont, la statunitense ha fermato il cronometro a 49.64 nei 100 stile libero, migliorando di quasi tre decimi il precedente primato mondiale.

Il nuovo record cancella il 49.93 che la nuotatrice aveva stabilito a Toronto nell’ottobre 2025 e consolida una superiorità tecnica e cronometrica senza precedenti. Nessun’altra atleta è infatti riuscita a scendere sotto i 50 secondi nella storia dei 100 stile libero in vasca da 25 metri. Un dato che restituisce la dimensione dell’impresa: Douglass non si è limitata a raggiungere una barriera storica, ma ha dimostrato di poterla abbattere nuovamente, ampliando il divario con le migliori interpreti della disciplina.

Un incidere incredibile. Ai 50 metri, l’americana è transitata in 23.52, imprimendo alla prova un ritmo straordinario. Determinanti, ancora una volta, le sue qualità nelle fasi subacquee e nelle virate. Nel secondo cinquanta metri ha chiuso in 26.12, conservando una notevole continuità di frequenza e una meccanica di nuotata estremamente stabile.

Alle sue spalle ha chiuso Gretchen Walsh in 50.61. Il distacco di quasi un secondo racconta più di qualsiasi altra considerazione la portata del risultato: Walsh, una delle velociste più competitive del panorama internazionale, ha disputato una prova di altissimo livello, senza però riuscire a contrastare la progressione della connazionale e compagna di squadra alla University of Virginia.

Il record dei 100 stile libero rappresenta anche il momento culminante di una manifestazione dominata da Douglass in tutte le principali specialità affrontate. La nuotatrice aveva già conquistato i 200 rana con il tempo di 2:14.12 e, nei giorni precedenti, aveva eguagliato il primato mondiale dei 50 stile libero in 22.75, raggiungendo proprio Walsh al vertice della graduatoria all-time, e stabilito la seconda prestazione di tutti i tempi nei 200 misti di 2:01.66.

Quattro successi individuali e due primati mondiali, considerando il record dei 100 appena aggiornato: un bilancio che conferma la straordinaria versatilità di quest’atleta. In vista dei Mondiali in vasca corta di Pechino, dal 1° al 6 dicembre, ci sarà da “divertirsi”.