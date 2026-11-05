Nuoto, Greta Rossi fuori dal podio nei 50 dorso alle Olimpiadi Giovanili 2026

Archiviata la quinta giornata di finali del programma di nuoto dei Giochi Olimpici Giovanili, in corso a Dakar, in Senegal, nella vasca da 50 metri del CTO Dakar Aquatic Centre sono state assegnate le medaglie di un day-5 all’insegna della velocità. A catalizzare l’attenzione sono state le gare sui 50 metri dorso e rana, sia al maschile sia al femminile, che hanno regalato uno spettacolo di grande intensità.

Nei 50 metri dorso femminili, Greta Rossi non è riuscita a centrare il podio, dovendosi accontentare del sesto posto in 29″57. Il titolo è andato alla rumena Daria-Mariuca Silisteanu, che si è imposta in 27″93, precedendo la sudcoreana Kim Seungwon (28″21) e l’argentina Cecilia Dieleke (28″83).

Nella medesima specialità al maschile, il titolo è stato assegnato ex aequo al greco Nikolaos Papatheodorou e al portoghese Miguel Reis Oliveira, entrambi capaci di fermare il cronometro in 25″69. Il bronzo è andato al belga Alexander Wilfried van Holey Billiet, terzo in 25″91.

Nei 50 metri rana, il Giappone ha confermato quanto di buono mostrato nelle giornate precedenti. La prova femminile si è trasformata in un trionfo nipponico grazie a Mana Ishikawa, che ha conquistato l’oro in 31″76. Alle sue spalle si sono piazzate la libanese Thea Obeid (32″00) e la rappresentante di Hong Kong, Man Wui Kiu (32″04), protagoniste di una sfida serrata per le restanti posizioni sul podio.

Il Sol Levante ha festeggiato anche nella gara maschile, con Iori Miyazaki capace di conquistare l’argento in 28″42. A precederlo è stato il cinese Xie Yichen, medaglia d’oro in 28″13. A completare il podio il bielorusso Maksim Mashliakevich, terzo in 28″46.