Nuoto di fondo, Noemi Cesarano e Ginevra Taddeucci in top-10 nella 3 km Knockout a Cancun

Nella 3 chilometri knockout sprint femminile, che ha chiuso la prima tappa di Coppa del Mondo a Playa Langosta, l’australiana Moesha Johnson ha bissato il successo della 10 chilometri. Per l’Italia è arrivato l’ottavo posto di Noemi Cesarano, seguita al nono da Ginevra Taddeucci, che venerdì aveva conquistato il bronzo nella gara lunga.

Le atlete al via erano cinquanta, e anche per loro il programma prevedeva batterie, semifinale e finale. Nella prima batteria, sui 1500 metri, Johnson ha vinto in 17’44″7, davanti a Giulia Gabbrielleschi (17’46″2); si è qualificata anche Linda Caponi, nona in 17’50″0. Nella seconda Cesarano ha toccato per prima in 17’18″8, precedendo Taddeucci di un secondo e un decimo. Quattro azzurre sono così approdate in semifinale, mentre sono rimaste fuori Barbara Pozzobon, undicesima nella prima batteria, e Rebecca Rimoldi, dodicesima nella seconda.

In semifinale, sui 1000 metri, Johnson ha confermato la propria superiorità con 12’13″9. Taddeucci, quinta in 12’14″9, e Cesarano, sesta in 12’15″1, hanno centrato la finale, a differenza di Gabbrielleschi, quattordicesima in 12’17″1, e di Caponi, diciassettesima in 12’19″1.

Sui 500 metri finali Johnson ha chiuso in 5’39″2, davanti alla giapponese Ichika Kajimoto (5’40″2) e alla monegasca Lisa Pou (5’42″2). Cesarano è ottava in 5’51″6, Taddeucci nona in 6’01″6. Non hanno preso il via Giulia Berton e Antonietta Cesarano.