Nuoto di fondo, Andrea Filadelli ai piedi del podio nella 3 km Knockout Sprint di Cancun

Prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, a Playa Langosta (Quintana Roo, Messico): la 3 chilometri knockout sprint maschile è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, che dopo il successo nella 10 chilometri si è ripetuto anche nella formula sprint. Quattro azzurri sono finiti tra i primi dieci: Andrea Filadelli è quarto, ai piedi del podio, mentre Marcello Guidi, quinto, gli è arrivato subito alle spalle. Settimo posto per Davide Marchello e nono per Fabio Dalu.

La prova prevedeva tre fasi: due batterie sui 1500 metri, una semifinale sui 1000 e la finale sui 500, con i primi dieci di ogni turno ammessi al successivo. Al via c’erano sessantuno uomini. Nella prima batteria Guidi ha toccato per primo in 16’07″7, seguito da Dalu a un secondo e mezzo. Nella seconda si è imposto Marchello in 16’09″2, davanti a Filadelli. Sono passati anche Domenico Acerenza, Dario Verani e Pasquale Giordano; l’unico azzurro eliminato è stato Ivan Giovannoni, undicesimo.

In semifinale Guidi si è ripetuto, fermando il cronometro su 10’34″2, lo stesso tempo dell’ungherese David Betlehem. Filadelli è stato quarto in 10’36″4, Marchello quinto in 10’36″5 e Dalu ottavo in 10’36″8. Escluso Acerenza, argento venerdì nella 10 chilometri: undicesimo in 10’38″1, a due decimi dal brasiliano Leonard Brandt de Macedo. Fuori anche Verani, dodicesimo, e Giordano, quindicesimo.

Nella finale Wellbrock ha chiuso in 4’32″2, precedendo Betlehem (4’33″2) e il francese Marc-Antoine Olivier (4’35″5). Filadelli, quarto in 4’38″4, ha preceduto di un decimo Guidi, mentre Marchello e Dalu hanno concluso rispettivamente in 4’40″1 e 4’50″3.