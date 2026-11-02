Novara strapazza Brescia nel posticipo della sesta giornata di A1 femminile

Partita a senso unico a chiudere la sesta giornata di serie A1 di volley femminile. Ad aggiudicarsi il posticipo del lunedì sera con il punteggio di 3-0 è stata la Igor Gorgonzola Novara che non ha lasciato scampo alla Banca Valsabbina Millenium Brescia che resta solitaria in fondo alla graduatoria con soli 2 punti, mentre le piemontesi risalgono la china dopo un avvio di stagione complicato e raggiungono quota 10 punti.

Le piemontesi controllano la partita dall’inizio alla fine, costruendo il successo attraverso battuta, muro e un attacco capace di mantenersi su buone percentuali. Brescia prova a cambiare assetto, ma non trova la continuità necessaria per mettere in discussione il risultato.

Novara parte fortissimo nel primo set e scava immediatamente il solco. Le padrone di casa accelerano fino all’8-2, sfruttando le difficoltà avversarie nel cambio palla. Il vantaggio cresce sul 16-7 e poi sul 21-10, con Cambi libera di distribuire lungo tutta la rete. Brescia non riesce a contenere il ritmo dell’Igor, che chiude senza affanni sul 25-13 dopo ventidue minuti.

Il secondo parziale è più equilibrato nelle battute iniziali. Le lombarde restano a contatto sul 6-8, ma Novara aumenta progressivamente la pressione e allunga prima sul 16-11 e poi sul 21-14. Grobelna e Tolok offrono continuità sulle palle alte, mentre il lavoro delle centrali rende meno leggibili le scelte di Cambi. Brescia prova a reagire nel finale e riduce il divario, senza però riaprire il set. Le piemontesi amministrano il margine e si portano sul 2-0 con il 25-19.

La Banca Valsabbina tenta il tutto per tutto nella terza frazione, affidandosi soprattutto a Nardelli, Novosel e Kavalenka. L’avvio resta combattuto e Brescia è ancora vicina sull’8-6, poi Novara trova un nuovo strappo e sale sul 16-13. Il passaggio decisivo arriva subito dopo, quando le padrone di casa piazzano una serie che vale il 21-14. Le ospiti non si arrendono e recuperano terreno fino al 20-24, ma l’Igor conserva lucidità e freddezza e mette a segno il punto decisivo sul 25-20.

Novara chiude con il 48% in attacco e dieci muri, trovando 15 punti da Grobelna, 13 da Tolok e 11 da Bartolini, eletta MVP. Brescia si ferma al 31% offensivo: Nardelli, Novosel e Kavalenka realizzano sette punti ciascuna.