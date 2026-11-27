Il campionato riparte dall’impresa europea di Novara e dalla voglia di riscatto di Conegliano. L’undicesima giornata di Serie A1 femminile, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre, propone soprattutto il confronto fra la squadra di Lorenzo Bernardi e Vallefoglia, mentre la capolista riceve un’Omag in crescita. Milano cerca a Udine una ripartenza dopo la prima sconfitta in campionato, Chieri difende il terzo posto contro Bergamo. Nella parte bassa, Brescia-Busto e Firenze-Macerata mettono in palio punti importanti per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Ad aprire il programma è Cda Volley Talmassons Fvg-Numia Vero Volley Milano, sabato 28 novembre alle 20 al Palasport Primo Carnera di Udine. Le friulane devono interrompere la serie di due sconfitte consecutive e alzare la pressione al servizio: a Bergamo un solo ace non è bastato a condizionare la costruzione avversaria. Scola avrà bisogno di coinvolgere Herrera Blanco, efficace con il 66% offensivo nell’ultima uscita, per offrire alternative a Frosini e alle schiacciatrici. Milano arriva dal successo europeo sul Levallois, utile per ripartire dopo lo stop con Conegliano. I nove muri in tre set contro le francesi confermano il potenziale della squadra di Blengini a rete, ma sarà importante alimentare Danesi e Kurtagic anche in attacco. Per Talmassons la possibilità di competere passerà dalla tenuta sul primo tocco e dalla capacità di evitare ricostruzioni troppo prevedibili contro il muro lombardo.

Sempre sabato, alle 21 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, la Granda Volley Cuneo ospita la Savino Del Bene Scandicci. Le piemontesi arrivano da cinque sconfitte consecutive e devono trovare maggiore continuità nella fase di cambio palla. I quindici muri di Cervia, otto dei quali firmati da Ferrarini, rappresentano una risorsa, ma non possono compensare le difficoltà in ricezione e gli errori offensivi. Grafort ha offerto una soluzione importante nell’ultima gara: affiancarle un contributo più stabile delle bande aiuterebbe Signorile a distribuire il carico. Scandicci cerca invece il terzo successo consecutivo in campionato, dopo aver superato anche il Turan Tovuz in Champions. Van Ryk, protagonista in Europa con 29 punti e il 60% in attacco, è il riferimento principale. Le rotazioni utilizzate da Gaspari confermano però la possibilità di cambiare assetto: per Cuneo sarà essenziale togliere precisione alla regia toscana, impedendole di sfruttare tutta la rete.

Domenica 29 novembre alle 17, al Pala Igor, Igor Gorgonzola Novara-Megabox Ond. Savio Vallefoglia mette alla prova gli effetti della svolta sulla panchina piemontese. La rimonta di Champions contro Conegliano ha restituito fiducia alla squadra di Bernardi, ora chiamata a trasferire quella qualità in campionato. Tolok ha sostenuto un carico enorme, con 39 punti su 69 attacchi: serviranno quindi maggiore incisività di Herbots e Alsmeier e un utilizzo più continuo delle centrali. Anche Carraro, decisiva nella seconda parte della gara europea, offre un’alternativa in regia. Vallefoglia arriva con quattro vittorie consecutive, ma il 31% offensivo di Macerata indica margini evidenti. Gli otto ace hanno compensato parte delle difficoltà: ripetere quella pressione aiuterebbe Gray e le compagne a contenere la velocità novarese. Frantti può garantire equilibrio, mentre Bici dovrà ritrovare efficacia contro il muro schierato.

Alla stessa ora, al Pala George di Montichiari, Banca Valsabbina Millenium Brescia e Laica Cioccolato Uyba affrontano un derby lombardo dal peso rilevante nella corsa alla salvezza. Brescia deve interrompere la serie di sei sconfitte consecutive, Busto quella di tre. Per entrambe la priorità è rendere più produttivo l’attacco: le padrone di casa si sono fermate al 29% a Scandicci, le ospiti al 35% contro Firenze. Bartolucci dovrà valorizzare il centro, dove Markovic ha mostrato precisione, evitando di affidare alle attaccanti laterali soltanto palloni difficili. Seki può invece ripartire dall’impatto di Otomo, autrice di 17 punti nell’ultima uscita, e dal contributo di Malual. I diciotto muri subiti contro Il Bisonte impongono però a Busto maggiore varietà: cambiare direzioni e tempi sarà importante quanto la potenza, soprattutto nei finali equilibrati.

Il Palaverde di Villorba ospita domenica 29 novembre alle 17 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Omag Consolini Volley 1907. Le venete conservano un percorso perfetto in campionato, con dieci vittorie, ma devono reagire alla sconfitta europea contro Novara. Il punto da recuperare è la continuità offensiva: Haak ha garantito 34 punti, mentre il rendimento delle bande e del centro ha lasciato più spazio al muro avversario. Santarelli dovrà inoltre gestire le energie dopo cinque set impegnativi. Le romagnole arrivano da tre successi consecutivi e possono affrontare la trasferta con fiducia. Bracchi, protagonista contro Cuneo con 24 punti, offre una risorsa importante; i dieci ace di squadra indicano nel servizio lo strumento per provare a rallentare Conegliano. Servirà però maggiore attenzione nella scelta dei colpi, dopo i quindici muri subiti a Cervia.

Domenica alle 17, al Pala BigMat di Firenze, Il Bisonte Firenze riceve la Cbf Balducci Hr Macerata in un confronto diretto fra squadre separate da un punto. Le toscane hanno interrotto a Biella una serie di sette sconfitte e possono costruire sulla presenza a rete: Caruso ha firmato otto dei diciotto muri complessivi. Per dare continuità alla ripartenza servirà però migliorare il 33% offensivo, offrendo a Cugno un sostegno più costante. Macerata deve invece interrompere la serie di quattro stop consecutivi e limitare gli errori: contro Vallefoglia ne sono arrivati quattordici in attacco e diciassette al servizio. Il coinvolgimento di Farriol e Mazzaro può alleggerire Decortes, mentre Piomboni dovrà accompagnare l’opposta nelle situazioni di palla alta. La differenza passerà anche dalla lucidità nelle ricostruzioni, evitando di forzare quando manca una buona preparazione del colpo.

Chiude il turno Reale Mutua Fenera Chieri ’76-ChorusLife Volley Bergamo, domenica 29 novembre alle 18 al PalaFenera. Chieri cerca la settima vittoria consecutiva e può contare sull’equilibrio mostrato nel derby di Novara: Eggleston ha garantito 17 punti, con il 53% offensivo, e Van Aalen ha mantenuto attive più soluzioni. Bergamo dovrà sporcare quella distribuzione con il servizio e confermare la stabilità in ricezione dell’ultima gara, chiusa al 62% di positività. Pietrini e Stigrot saranno decisive nel sostenere Kipp, permettendo ad Allaoui di utilizzare anche Meli e Van Avermaet. Per le ospiti sarà un test sulla capacità di mantenere efficacia contro una squadra che concede poco e sa trasformare la regolarità del cambio palla in pressione sull’avversaria.