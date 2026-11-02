Novak vince il 2º titolo in carriera. Suo il Mexico Open

Il Mexico Open ha un nuovo vincitore. Andrew Novak si è imposto con ben 5 colpi di distanza sugli inseguitori e ha conquistato, così, il 2º titolo in carriera dopo lo Zurich Classic dell’anno scorso che gli vale 1,08 milioni di prima moneta. Novak ha chiuso a -25 sul totale mentre Fisk e Ventura si sono fermati sul -20 in T2. Il favorito della settimana, Ben Griffin, è riuscito a strappare una T4 concludendo la sortita al Vallarta Vidanta con un -19, a pari merito con il canadese Mackenzie Hughes.

Chiudono la top 10 cinque giocatori appaiati in T6 a -18: Tom Kim, Erik Van Rooyen, Pierceson Coody, Dough Ghim e Brian Campbell. Il PGA Tour, ormai nel fulcro della Fall Season (mancano ancora 3 tornei a novembre), sta iniziando a delineare le carte per il prossimo anno. Adesso il maggiore circuito statunitense volerà in Bassa California, sempre in Messico, per il World Wide Technology Championship, evento che si disputerà a Los Cabos e che metterà in palio 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup Falls. A difendere il titolo, qui, sarà proprio Ben Griffin.