Novak Djokovic eliminato dal n. 83 del mondo: ko a Parigi e addio alle ATP Finals

Novak Djokovic è stato sconfitto da Rinky Hijikata al secondo turno del Masters 1000 di Parigi: dopo aver avuto la meglio nel parziale d’apertura, il fuoriclasse serbo ha subito la rimonta da parte della rivelazione australiana ed è stato eliminato dal torneo in corso di svolgimento sul cemento indoor della capitale francese. Il 24 volte Campione Slam si è inchinato con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-3 dopo due ore e 16 minuti di gioco, perdendo a sorpresa contro il numero 83 del mondo.

Il 39enne, attuale numero 11 del ranking ATP e reduce dal successo in rimonta contro il monegasco Valentin Vacherot, si era presentato in terra transalpina con la speranza di rientrare tra i migliori nove della Race (la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione) e meritarsi la qualificazione alle ATP Finals, ma il ko prematuro ha impedito al ribattezzato Nole di inseguire il pass per la Inalpi Arena di Torino.

Novak Djokovic non sarà protagonista nel torneo di fine stagione, in programma sul cemento indoor dell’impianto piemontese tra il 15 e il 22 novembre. Questa eliminazione ha promosso alle Finals il francese Arthur Fils, che si è aggiunto al tedesco Alexander Zverev, allo spagnolo Carlos Alcaraz, allo statunitense Ben Shelton, al russo Daniil Medvedev e al nostro Flavio Cobolli. Per gli ultimi due posti sono in pole position lo statunitense Frances Tiafoe (3.390 punti) e lo spagnolo Rafael Jodar (3.234), eliminati a Parigi e che devono attendere i risultati degli statunitensi Taylor Fritz (2.900) e Tommy Paul (2.825).