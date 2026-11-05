Novak Djokovic eliminato a Parigi e fuori dalle Finals: “È una delusione, stavo dominando nel primo set”

Si chiude con una brutta sconfitta in tre set contro il n.83 al mondo la stagione di Novak Djokovic, eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 ed escluso aritmeticamente dalla corsa alle ATP Finals di Torino. Il fuoriclasse serbo, reduce dalla dispendiosa vittoria in rimonta al debutto nel torneo su Valentin Vacherot, ha ceduto alla distanza con l’australiano Rinky Hijikata aggiudicandosi il primo set per 6-2 ma subendo un doppio 6-3 nei due parziali successivi.

“Certo, è una delusione perdere una partita che avevo l’impressione di dominare nel primo set e per qualche game del secondo. Poi lui ha ribaltato la situazione. Ho servito male e lui è stato semplicemente eccezionale. Non sbagliava più e ha fatto una performance magnifica“, il commento del 39enne di Belgrado in conferenza stampa al termine della partita.

“È la superficie più veloce che abbiamo avuto in questa stagione. Per un giocatore come lui, che gioca piuttosto piatto e vicino alle linee, si adatta davvero molto bene. Quindi complimenti a lui, ha giocato molto bene, e la colpa è mia se ho lasciato sfuggire il controllo della partita“, ha aggiunto Nole analizzando i fattori che hanno portato alla sua sconfitta.

Per la prima volta dal 2005 Djokovic chiude l’anno senza giocare neanche un quarto di finale nei tornei Masters 1000 (ne ha disputati pochi nel 2026), anche se il recente trionfo all’ATP 500 di Pechino e gli ottimi piazzamenti raccolti a livello Slam tra Melbourne e Wimbledon gli consentono di attestarsi comunque a ridosso della top10 mondiale nonostante una programmazione ridotta all’osso.