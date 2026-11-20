Siamo ormai giunti alla vigilia dell’atteso incontro di Clemente Russo, che farà il suo ritorno sul ring a 44 anni, con tanto di esordio da professionista, nel match di domani, sabato 21 novembre, contro Momo Elmaghraby, il campione italiano in carica dei pesi mediomassimi.

Durante The Art of Fighting 14, non ci sarà solo il match tra i due rivali appena citati, tra i quali sono 15 anni di differenza, nella categoria -93 kg, ma anche altri incontri: sarà tutto esaurito a Milano, dove sono attesi oltre 5mila spettatori per assistere alla riunione.

Il match tra Russo ed Elmaghraby, previsto attorno alle ore 23.00, sarà visibile in tv soltanto in differita su Italia 1 HD a partire dalle ore 00.10, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Mediaset Infinity, che proporrà nel complesso cinque match a partire dalle ore 18.50.

CALENDARIO THE ART OF FIGHTING 14

Sabato 21 novembre

Dalle ore 18.50

R. Lizzi vs. Oulare 2

Mantovani vs. Magrì

Amefiam vs. Lizzi

Paparo vs. De la Rosa

Elmaghraby vs. Russo (attorno alle ore 23) – Differita alle 00.10 su Italia 1 HD

PROGRAMMA THE ART OF FIGHTING 14: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, differita dalle ore 00.10 su Italia 1 HD.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.