Nimbona e Ouhda vincono i Campionati Italiani di mezza maratona: primi tricolori di lusso

A Padenghe sul Garda (in provincia di Brescia) sono andati in scena i Campionati Italiani di mezza maratona. Ahmed Ouhda si è imposto sui 21,097 km con il crono di 1h02:56, conquistando il primo tricolore assoluto della propria carriera. Il 29enne bergamasco in forza all’Esercito, presente anche agli Europei di Birmingham lo scorso agosto, ha fatto la differenza nel tratto finale, caratterizzato da diversi saliscendi, ed è riuscito a imporsi con un vantaggio di mezzo minuto nei confronti di Mustafà Belghiti (1h03:26), mentre Lorenzo Francesco Carrera ha completato il podio (1h04:09)

Elvanie Nimbona ha rispettato il pronostico della vigilia nella gara femminile e ha conquistato il secondo tricolore nel giro di un mese, dopo l’affermazione conseguita quattro settimane fa sui 10 km. Originaria del Burundi e cittadina italiana dalla fine dello scorso anno, la 28enne ha preso il largo all’ottavo chilometro su strada bagnata dalla pioggia caduta prima della partenza e ha tagliato il traguardo con il crono di 1h10:48, precedendo Anna Arnaudo (1h12:28), tornata competitiva dopo l’infortunio al piede. Terzo posto per Sara Bottarelli (1h14:30), che ha preceduto Nicole Reina (1h15:05) e Francesca Calvauna (1h15:28).

Assegnati anche i titoli giovanili: tra le promesse festeggiano Abrham Asado (1h04:56) e Margherita Vignolo (1h18:26), tra gli juniores sorridono Pietro Ruga (1h08:20) e Marta Gianninoni (1h22:01). Sul fronte societario, sigilli per l’Atletica Casone Noceto al maschile e per la Caivano Runners al femminile.