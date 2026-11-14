Nicolò Cambiaghi infortunato, lascia il ritiro della Nazionale. Le novità prima di Belgio-Italia

Nicolò Cambiaghi ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale alla vigilia della trasferta in Belgio, dove l’Italia giocherà l’ultima partita della fase a gironi della Nations League. Il CT Roberto Mancini dovrà fare a meno dell’attaccante del Bologna, il quale non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì sera in occasione della vittoria contro la Francia a San Siro.

La FIGC ha comunicato la novità, senza entrare in ulteriore dettagli fisici sulle condizioni dell’ala rossoblù: “In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro“.

Nicolò Cambiaghi tornerà presso il club di appartenenza e sarà valutato dallo staff medico del Bologna, mentre Roberto Mancini non ha chiamato sostituti. L’Italia si presenterà allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles con un obiettivo: vincere o pareggiare, in modo da qualificarsi a quarti di finale del torneo su base europea.