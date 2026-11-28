Terminato anche il terzo giro all’Australian PGA Championship, di scena al The Lakes Golf Club di Sydney. In quello che è uno dei due principali tornei Down Under a mantenere tutta l’intenzione di vincere è Nicolai von Dellingshausen, che si tiene uno score di -16 in virtù dell’odierno -3: a 33 anni può essere una gioia molto importante per lui e il golf tedesco che da tempo ha bisogno di un valido rappresentante.

Segue a tre colpi di distanza lo svedese Alex Noren, che piazza una gran bella rimonta grazie al suo -7 con soli birdie. Alle sue spalle, a -12, il duo composto dal thailandese Kiradech Aphibarnrat e dal nordirlandese Tom McKibbin: per l’uno recupero al sapore di -7, per l’altro un-2 che ne rallenta le ambizioni.

Quinto a -11 l’australiano Haydn Barron, autore di un -6 con tanto di eagle alla 14, mentre è sesto a -10 l’olandese Lars van der Vight. Settima posizione per il neozelandese Daniel Hillier, l’americano MJ Maguire e l’australiano Adam Scott, sempre molto riempito di affetto dai fan locali: per loro -9. -8, invece, per il decimo, il canadese Thomas Giroux.

In casa Italia da segnalare il bel rientro di Filippo Celli, che sfodera un -5 e va a piazzarsi a -6 nel gruppo dei diciassettesimi con buone prospettive. Scende un po’, invece, Matteo Cristoni, 47° pari con il par dopo aver girato in 74 anche in virtù delle prime 9 non del tutto positive. Ma il battesimo di fuoco sul tour per certi versi l’ha già superato.