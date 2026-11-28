Golf
Nicolai von Dellingshausen tenta la fuga su Noren all’Australian PGA Championship, risale Celli
Terminato anche il terzo giro all’Australian PGA Championship, di scena al The Lakes Golf Club di Sydney. In quello che è uno dei due principali tornei Down Under a mantenere tutta l’intenzione di vincere è Nicolai von Dellingshausen, che si tiene uno score di -16 in virtù dell’odierno -3: a 33 anni può essere una gioia molto importante per lui e il golf tedesco che da tempo ha bisogno di un valido rappresentante.
Segue a tre colpi di distanza lo svedese Alex Noren, che piazza una gran bella rimonta grazie al suo -7 con soli birdie. Alle sue spalle, a -12, il duo composto dal thailandese Kiradech Aphibarnrat e dal nordirlandese Tom McKibbin: per l’uno recupero al sapore di -7, per l’altro un-2 che ne rallenta le ambizioni.
Quinto a -11 l’australiano Haydn Barron, autore di un -6 con tanto di eagle alla 14, mentre è sesto a -10 l’olandese Lars van der Vight. Settima posizione per il neozelandese Daniel Hillier, l’americano MJ Maguire e l’australiano Adam Scott, sempre molto riempito di affetto dai fan locali: per loro -9. -8, invece, per il decimo, il canadese Thomas Giroux.
In casa Italia da segnalare il bel rientro di Filippo Celli, che sfodera un -5 e va a piazzarsi a -6 nel gruppo dei diciassettesimi con buone prospettive. Scende un po’, invece, Matteo Cristoni, 47° pari con il par dopo aver girato in 74 anche in virtù delle prime 9 non del tutto positive. Ma il battesimo di fuoco sul tour per certi versi l’ha già superato.