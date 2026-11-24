Si sono conclusi, per quanto riguarda i rappresentanti italiani, gli Europei Under 23 di boxe in quel di Porec, in Croazia. L’Italia riesce a portare a casa una medaglia per ciascun alloro disponibile, vale a dire un oro, un argento e un bronzo. Ma andiamo a vedere con ordine la situazione che si è venuta a creare nella giornata odierna.

Innanzitutto, il risultato migliore: Niccolò Vettore conquista la medaglia d’oro nella categoria fino a 75 kg grazie a un successo per verdetto non unanime (e anzi parecchio discorde) per 3-2 nei confronti del polacco Pichal Pierzchala, in un combattimento decisamente duro su tutta la linea.

Medaglia d’argento, invece, per Vincenzo Guida nella massima categoria, quella dedicata ai +90 kg. Nel suo caso, il combattimento è stato fermato verso la metà della seconda ripresa a causa di vistosissime e pericolose ferite nella zona dell’occhio destro, il che obbliga a stoppare tutto. La vittoria è del tedesco Dilvan Yazgan.

Si chiude così una rassegna nella quale protagonisti erano stati anche 12 ulteriori rappresentanti dell’Italia. Tra questi, spicca il bronzo di Sara Calvani nei 51 kg femminili.