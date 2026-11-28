Termina con una piccola sorpresa la gara femminile valida per l‘NHK Trophy 2026, ultima tappa del Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura ancora in fase di svolgimento sul ghiaccio della Kaio Arena di Tokyo. Grazie ad un percorso netto nel segmento più lungo a spuntarla è stata infatti la sudcoreana Jia Shin, che ha chiuso così un fine settimana oltremodo positivo. Si è dovuta accontentare del posto d’onore la favorita Mone Chiba, comunque riuscita a qualificarsi per le Finals di Chongqing.

Ma andiamo con ordine. L’allieva di Hyun Jung Chi ha lasciato sul piatto solo qualche punto nei tripli flip, entrambi assegnati con la chiamata di filo d’ingresso non chiaro, comunque portati a casa come gli altri cinque salti tripli (tra cui spiccano due ottimi lutz, uno di questi agganciato con il triplo toeloop), i due doppi axel, le trottole e la serie di passi, tanto da raggiungere 143.71 (75.73, 67.98) per 219.02.

A cinque lunghezze di distanza si è poi accomodata la padrona di casa Chiba, la quale ha perso la leadership nel triplo loop, detratto ed eseguito con caduta, oltre che alcuni problemi di rotazione, non arrivando oltre i 137.45 (70.07, 68.38) per 214.57. Sotto quota 200 infine Young You, altra sudcoreana che ha stampato per 128.57 (65.54, 62.93) per 199.99.

A battagliare alle Finals, in virtù di quanto successo nel corso dei sei appuntamenti, saranno quindi le giapponesi Mao Shimada, Ami Nakai e Mone Chiba, accompagnate dalla russa neutrale Alexandra Ignatova, dall’estone Niina Petrokina e dalla georgiana Anastasiia Gubanova.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE