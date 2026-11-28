Missione compiuta, per la terza volta consecutiva. E no. Non è e non sarà mai un caso. Daniel Grassl ha staccato il pass per le Finali del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura; e lo ha fatto piazzandosi ai piedi del podio nella complicatissima gara maschile, segmento conclusivo dell’NHK Trophy 2026, ultima tappa della rassegna itinerante appena andata agli archivi sul ghiaccio della Keio Arena di Tokyo.

Una prova solida per l’atleta seguito da Edoardo De Bernardis – sempre più dentro il suo fascinoso programma pattinato sullo “Stabat mater” – in cui il nostro portacolori ha lottato su tanti elementi, tenendo botta non mollando neanche di un centimetro la concentrazione. Non semplice l’inizio, caratterizzato da un errore nel quadruplo lutz, viziato da un atterraggio con la mano sul ghiaccio, sbavatura che non gli ha però impedito di mettere a referto il quadruplo flip successivo, redarguito però con la chiamata del filo d’ingresso e con un atterraggio sul quarto, arrivata anche nel quadruplo loop successivo.

Successivamente, l’altoatesino ha passato in rassegna due tripli axel, il primo combinato con il triplo toeloop ed il secondo in sequenza con l’euler, il triplo salchow (sul quarto) ed il doppio axel, per lasciare poi nell’ultima casella un triplo lutz ottimamente eseguito. Prendendo come sempre il largo nelle trottole e nella sequenza di passi, il nativo di Merano ha raccolto il buon punteggio di 171.20 (89.99, 81.21) per 262.86, guadagnando in questo modo il quinto libero.

Ma la pressione per raggiungere il capitolo finale di questa competizione, che ricordiamo sarà a Chongqing, si è fatto sentire anche per il resto dei partecipanti. In particolare sulla medaglia di bronzo olimpica Shun Sato, il quale è rimasto vittima di un vero e proprio black out emotivo davanti al proprio pubblico, cadendo nel quadruplo lutz e nel quadruplo toeloop, oltre che per un axel ruotato solo da un giro semplice. Errori letteralmente fatali che hanno spinto il nipponico addirittura all’ottavo posto, perdendo così i punti necessari per la qualificazione.

La gara è stata vinta, ma non è certamente una novità, dallo statunitense Ilia Malinin, il quale si è permesso addirittura di cambiare spartito in corsa dopo aver aperto il flip iniziale inserendo nella seconda metà due quadrupli lutz, uno in sequenza extraterrestre con il triplo axel ed il doppio axel e l’altro (sul quarto) combinato con il triplo toeloop. Con un margine ancora evidente, il detentore del titolo si è spinto fino a quota 190.50 (103.69, 86.81) totalizzando 305. 31. Emozionante secondo posto poi per il francese Kevin Aymoz, apparso molto consistente in questo fine settimana e anche lui alle Finals insieme a Grassl e Malinin grazie ad un free d 176.34 (85.39, 90.95)a per 270.49. Terzo invece la mina vagante del segmento, l’elvetico Lukas Britschgi, con 175.21 (90.06, 85.15) per 266.02. Da menzionare la risalita di Rio Nakata, decimo nel corto e quinto nella classifica finale con il terzo libero.

A giocarsi la vittoria alle Finals saranno dunque Ilia Malinin (Stati Uniti), Kao Miura (Giappone), Mihhail Selevko (Estonia), Adam Siao Him Fa (Francia) e Daniel Grassl (Francia). Ricordiamo che in Cina sarà presente anche una coppia di danza azzurra, in lizza in ambito Junior, ovvero Zoe Bianchi-Daniel Basile. Passano gli anni, ma l’Italia un colpo lo batte sempre.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE