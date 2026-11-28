Arriva il primo responso di peso dal ghiaccio di Tokyo, città che sta ospitando l’NHK Trophy 2026, ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. Gli statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnik hanno infatti vinto senza patema alcuno la gara, completando così la rosa dei qualificati per le Finals che si svolgeranno a Chongqing tra due settimane.

Un po’ come successo nella rhythm dance gli atleti a stelle e strisce sono saliti di colpi rispetto a Skate America, confezionando una free dance che ha fatto il pieno nel grado di esecuzione e costellato da livelli 4. Tra i piatti forti dela casa spicca la trottola di coppia iniziale, i sollevamenti curve e combinato (rotazionale e stazionario) oltre che le difficoltà coreografiche. A cui si aggiunge anche una certa continuità nelle difficoltà di peso, vedi la serie di passi (livello 3-3), quella su un piede in parallelo (livello 2-3) oltre che i twizzles, in questo contesto assegnati di livello 3.

In virtù di quanto fatto i pattinatori hanno sbaragliato la concorrenza segnando il nuovo season best di 120.13 (65.13, 55.00) per 203.29 arginando in scioltezza i compagni di squadra Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, autori di un libero solido valutato 116.06 (63.06, 53.00) per 196.88 valevole anche in questo caso per le Finali. Splendida prova di carattere poi per gli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, abili a salire di una posizione centrando il terzo posto con un libero da 110.76 (60.90, 49.86) per 186.47 superando ampiamente i finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis, scivolati al quarto posto con 105.72 (54.80, 50.92) per 182.73 perdendo terreno in particolar modo nei twizzles, valutati con un GOE complessivamente negativo, al netto di un layout inferiore a livello di base value rispetto agli iberici.

A partire alla volta di Chongqing, considerando tutti i piazzamenti nel circuito saranno quindi i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron (Francia), Emilea Zingas-Vadym Kolesnik (Stati Uniti), Lilah Fear-Lewis Gibson (Gran Bretagna), Evgeniia Lopareva-Goeffry Brissaud (Francia), Diana Davis-Gleb Smolkin (Georgia) e Christina Carreira-Anthony Ponomarenko (Stati Uniti).

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO