Pattinaggio Artistico
NHK Trophy 2026: previsto spettacolo nella gara maschile, gerarchie delineate nelle altre specialità?
Siamo arrivati già all’ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. Questo weekend andrà infatti in scena l’NHK Trophy, pianificato da venerdì 27 novembre a sabato 28 presso la Keio Arena di Tokyo. Inutile dire che si tratterà di un evento particolarmente importante, in quanto definirà il quadro completo dei partecipanti alle Finals di Chongqing, previste dal 10 al 13 dicembre.
Per l’Italia come sappiamo sarà della partita Daniel Grassl, in piena corsa proprio per le Finali dopo il posto d’onore di Skate America ed in lizza in una gara davvero ostica, in cui servirà la sua migliore versione. L’altoatesino ritroverà infatti non solo il fenomeno Ilia Malinin, già trionfatore a Everett, ma anche con la medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026 Shun Sato (quarto alla Cup Of China), con il connazionale astro nascente Rio Nakata (secondo a Skate Canada), con i neutrali Petr Gumennik e soprattutto Vladislav Dikidzhi (secondo in Cina), oltre che con il sempre imprevedibile francese Kevin Aymoz (primo a Skate Canada).
Più prevedibile, almeno sulla carta la prova femminile, con la padrona di casa Mone Chiba indiziata numero uno per la vittoria e per staccare anche lei il pass per Chongqing. Spazio inoltre alla debuttante russa Alina Gorbacheva ed alla compagna di squadra Adeliia Petrosian. Punto interrogativo invece la talentuosa Jia Shin. Sembra una storia già scritta quella delle coppie d’artistico, complice la superiorità schiacciante di Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, lanciato verso le Finali, e il probabile podio di Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi.
Nella danza gli osservati speciali saranno infine gli statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, trionfatori nella tappa di casa. Attenzione però agli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, che potrebbero salire di colpi dopo una prima uscita complicata, ai finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis e Christina Carreira / Anthony Ponomarenko.