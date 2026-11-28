Non cambia la classifica nelle coppie all’NHK Trophy 2026, appuntamento di qualificazione conclusivo del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico attualmente in fase di svolgimento alla Keio Arena di Tokyo. Il team tedesco formato da Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin ha infatti vinto in scioltezza la gara, confermando la superiorità schiacciante già emersa nel segmento più breve. Un risultato che ha automaticamente consegnato loro il pass per le Finals di Chongqing.

Davvero tutto semplice per il binomio bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, iil quale non ha lasciato pressoché nulla sul piatto, fatta eccezione per una leggera defaillance arrivata sia nella sequenza triplo toeloop/doppio axel che nel triplo salchow in parallelo. Di grande qualità la restante parte del layout, a cominciare dal triplo twist (di livello 4), passando per i lanciati triplo flip e triplo rittberger, per i sollevamento axel lasso (livello 4) e del gruppo 3 (livello 4) oltre che per quello coreografico, e per la spirale della morte (livello 4).

Alla fine il punteggio dirà 137.87 (66.52, 71.35) per 213.08, esattamente diciotto punti in più rispetto ai primi inseguitori, i padroni di casa Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, solidi secondi con 125.91 (60.88, 65.03) per 195.69 e anche loro automaticamente in finale come sesta coppia qualificata. Da segnalare poi lo storico terzo posto di Karina Akopova-Nikita Rakhmanin che hanno regalato il primo podio all’Armenia ricevendo una valutazione di 111.44 (54.89, 58.55) per 178.39.

In virtù di quanto successo si giocheranno la vittoria a Chonqing Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin (Germania), Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (Georgia), Lia Pereira-Trennt Michaud (Canada), Alisa Efimova-Misha Mitrofanov (Stati Uniti) e Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi (Giappone).

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO