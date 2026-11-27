Tutto facile per Minerva Fabienna Hase-Nikita Volodin. La coppia medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha messo una seria ipoteca sulla vittoria all’NHK Trophy 2026, sesta nonché ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento a Tokyo, imponendosi senza patema alcuno in uno short program senza diretti rivali.

Prova di buona consistenza quella del binomio teutonico che, a parte un piccolo problema nella trottola d’insieme e un livello 2 raccolto nella serie di passi, ha completato tutti gli elementi pianificati nel migliore dei modi, cominciando con il triplo twist (livello 3) e proseguendo poi con il triplo salchow in parallelo e con il triplo rittberger lanciato.

Dopo aver passato in rassegna il sollevamento del gruppo 3 (livello 4) i tedeschi hanno eseguito anche la spirale della morte (livello 4) stampando l’alto punteggio di 75.21 (40.17, 35.04) e scavando un solco importante sui primi inseguitori, ovvero i padroni di casa Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, attualmente secondi con 69.78 (38.80, 30.98) al termine di una prova pulita ad eccezione di una leggera sbavatura nell’atterraggio del triplo salchow lanciato.

Bene poi gli armeni Karina Akopova-Nikita Rakhmanin, nuovamente apparsi oltremodo competitivi come dimostra il punteggio di 66.95 (37.02, 29.93) valido per il terzo posto provvisorio. Passi in avanti infine per i cechi Anna Valesi-Martin Bidar, quarti con 59.77 (32.64, 27.13) in un corto segnato da un errore nel triplo lutz lanciato. La prima giornata dell’evento nipponico proseguirà ora con lo short femminile e con quello maschile.