Pattinaggio Artistico
NHK Trophy 2026: Chiba si prende la leadership d’autorità dopo il corto, lotta aperta per il podio
Una prova consistente per Mone Chiba. La nipponica si è imposta d’autorità in occasione dello short program individuale femminile, penultimo segmento del day-1 valido per l’NHK Trophy 2026, appuntamento conclusivo della fase di qualificazione del Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Tokyo.
La padrona di casa ha confermato l’ottimo stato di forma già espresso negli eventi precedenti, mettendo sul piatto una perfromance convincente, viziata solo dal filo d’ingresso del primo elemento, il triplo flip agganciato al triplo toeloop, marcato troppo piatto. Buono invece il doppio axel, così come il triplo lutz in zona bonus e le tre trottole.
In virtù di quanto fatto l’asiatica si è portata in zona 77.12 (42.58, 34.54), staccando di due lunghezze la sudcoreana Jia Shin, seconda con 75.31 (42.72, 32.58) proponendo una delle sue versioni migliori in un corto rallentato solo da un’altra chiamata di filo non chiaro nel triplo flip singolo. Convincente anche la performance della debuttante russa Alina Gorbacheva, capace di staccare il triplo loop, il dppio axel e la catena triplo lutz/triplo toeloop raccogliendo la terza piazza con 71.48 (41.04, 30.44).
Sopra quota 70 anche la seconda sudcoreana in gara, Young You, abile a stampare 71.42 (39.89, 31.53) rimanendo dunque in piena corsa per il podio. Non lontane infine le restanti componenti della truppa giapponese Mako Yamashita, quinta con 69.34 (38.60, 30.74), e Yuna Aoki, sesta con 69.17 (35.06, 34.11). Un errore nel triplo lutz ha invece non poco rallentato la corsa di Adeliia Petrosian, ottava con 65.28 (35.59, 29.69).
CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE
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Mone Chiba (JPN) – 77.12
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Jia Shin (KOR) – 75.31
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Alina Gorbacheva (AIN2) – 71.48
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Young You (KOR) – 71.42
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Mako Yamashita (JPN) – 69.34
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Yuna Aoki (JPN) – 69.17
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Madeline Schizas (CAN) – 68.36
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Adeliia Petrosian (AIN2) – 65.28
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Viktoriia Safonova (AIN1) – 63.11
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Julia Sauter (ROU) – 61.88
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Kimmy Repond (SUI) – 61.02
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Sarah Everhardt (USA) – 59.05