La regular season della NFL ha imboccato ampiamente la discesa che ci porterà verso gli attesissimi play-off. In vetta alle due Conference non ci sono novità, dato che Buffalo Bills e San Francisco 49ers mantengono il trono. Sotto di loro, invece, sta succedendo di tutto. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Nella AFC prosegue il cammino dei Buffalo Bills (9-1) che vincono passeggiando 26-9 contro i Miami Dolphins (1-9) mentre in seconda posizione rimangono i Denver Broncos (8-2) che vincono 38-24 contro i Las Vegas Raiders (4-7) che vedevano l’esordio dal primo minuto del QB Mendoza. In attesa dei Cincinnati Bengals (7-2) che giocheranno questa notte, cadono i Jacksonville Jaguars (7-3) 18-23 in casa dei lanciatissimi New York Giants (6-3-1). Vittoria facile per i Kansas City Chiefs (8-2) che demoliscono 34-7 gli Arizona Cardinals (3-8) e mantengono la #5. Cadono anche i Pittsburgh Steelers (6-4) che inciampano 16-19 in casa dei Philadelphia Eagles (3-7)

Nella NFC, invece, rimangono saldamente in vetta gli inarrestabili San Francisco 49ers (9-1) che, a Città del Messico, schiantano i Minnesota Vikings (7-3) con un laconico 35-10 con una ennesima prova perfetta sui due lati del campo. Alla #2 salgono i Detroit Lions (8-2) che piegano 31-21 i Tampa Bay Buccaneers (3-7), mentre alla #3 rimangono i New York Giants ed alla #4 i Carolina Panthers. Vincono ancora i Chicago Bears (8-2) che hanno la meglio 21-13 sui New Orleans Saints (3-7) e superano i Minnesota Vikings.

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