NBA, i risultati della notte (7 Novembre). Doncic trascina i Lakers. Vincono Spurs e Celtics, cade Philadelphia

Sono nove le partite della notte NBA, tutte valevoli anche per la NBA Cup 2026. Prosegue il momento magico di Luka Doncic, che segna 53 punti nel successo dei suoi Los Angeles Lakers contro i Portland Trail Blazers per 124-118. Per i californiani è il quarto successo consecutivo ed il primo nella coppa, in un match dove è stato decisivo il parziale del terzo quarto (34-15). Importanti per i Lakers anche i 25 punti di Austin Reaves, mentre per Portland c’è da sottolineare la tripla doppia sfiorata dall’israeliano Deni Avdija, che ha chiuso con 22 punti, 11 assist e 9 rimbalzi.

In un duello a distanza tra possibili MVP di fine stagione, Victor Wembanyama risponde a Luka Doncic. Il centro francese mette a referto 30 punti e 14 rimbalzi in appena 26 minuti di gioco nella vittoria dei San Antonio Spurs contro i Sacramento Kings per 124-109. Per gli Spurs è il settimo successo consecutivo in stagione, in quella che finora è la striscia positiva più lunga in tutta la lega.

Dopo invece cinque vittoria consecutive cadono i Philadelphia 76ers, che cedono nettamente sul campo dei Cleveland Cavaliers per 119-95, con i padroni di casa che così trovano la prima vittoria nella NBA Cup. Decisivo l’inizio di partita, con i Cavs che allungano subito oltre la doppia cifra e poi è un lungo amministrare fino alla fine, con Cleveland che domina il secondo tempo. Donovan Mitchell firma 23 punti, mentre sono 22 quelli di Evan Mobley. Per Philadelphia il migliore è Jaylen Brown con 20 punti, mentre LeBron James chiude con soli 8 punti e Joel Embiid appena 6.

Restando sempre nella Eastern Conference, a tallonare il primo posto in regular season dei Sixers ci sono i Boston Celtics, che restano imbattuti dopo due partite nella coppa, dominando contro gli Charlotte Hornets per 119-80, chiudendo i conti già dopo il primo quarto, terminato 40-20. Il trascinatore assoluto di Boston è Jayson Tatum, che firma una strepitosa prestazione da 34 punti, 9 assist e 8 rimbalzi.

Sono sei le sconfitte consecutive di Charlotte, ma non è la peggior striscia negativa della lega, visto che sono sette quelle degli Utah Jazz, che perdono anche contro i Dallas Mavericks per 112-100, con i padroni di casa trascinati dalla doppia doppia di Cooper Flagg (21 punti e 10 rimbalzi) e dai 26 punti di PJ Washington.

Il career high di Ajay Mitchell (35 punti) è uno dei fattori chiave del successo netto degli Oklahoma City Thunder sul campo dei Memphis Grizzlies. Finisce 128-97, con OKC che si è trovata avanti di 22 punti all’intervallo. Per i Thunder ci sono anche 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander, mentre a Memphis non bastano i 21 punti di Ty Jerome.

Nonostante l’assenza di Jalen Johnson, gli Atlanta Hawks vincono contro gli Washington Wizards per 139-132 guidati da una super prestazione del loro quintetto titolare, dove spiccano i 28 punti di Nickeil Alexander-Walker, i 25 punti di Luguentz Dort e la quasi tripla doppia di Dyson Daniels, che firma 13 punti, 12 assist e 9 rimbalzi. Per i Wizards ci sono 33 punti di Kyshawn George e la doppia doppia di Trae Young da 23 punti e 10 assist.

Chiudiamo questo riepilogo della nottata NBA con le vittorie esterne di Toronto e Minnesota. I Raptors superano 121-108 i Milwaukee Bucks con 27 punti di RJ Barrett e Alijah Martin; mentre i Timberwolves hanno sconfitto 115-109 i new Orleans Pelicans grazie soprattutto ai 26 punti di Ayo Dosunmu.

RISULTATI NBA 2026-2027 (7 NOVEMBRE)

Atlanta Hawks – Washington Wizards 139-132

Charlotte Hornets – Boston Celtics 80-119

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 119-95

Dallas Mavericks – Utah Jazz 112-100

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 97-128

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 107-121

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 109-115

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 124-118

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 109-124