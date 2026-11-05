NBA, i risultati della notte (5 novembre): Wembanyama trascina gli Spurs, vince ancora Portland. Successi anche per Knicks ed OKC

Dopo la giornata di pausa di ieri, la NBA 2026-2027 è ripartita a gonfie vele. Nella notte italiana sono infatti andati in scena ben quattordici match con ventotto squadre impegnate. Il lungo programma si è aperto con la vittoria esterna dei Philadelphia 76ers (8-1) che hanno battuto i Detroit Pistons (6-2) per 106-112 rimanendo in testa ad Est dopo un avvio sorprendente. Successo fuori casa anche per gli Atlanta Hawks (5-4) capaci di superare i Washington Wizards (4-4) per 105-120 grazie anche ad un Alexander-Walker da 26 punti.

I Boston Celtics (6-2) sono tornati a vincere in casa, battendo 109-102 la resistenza dei Milwaukee Bucks (1-7), autori di un pessimo inizio di stagione. Venticinque i punti dell’eterno Paul George. Tornano al successo anche i Brooklyn Nets (2-6) che superano 114-104 Charlotte Hornets (3-6), alla quinta sconfitta di fila. Ripresa decisiva per i Nets che hanno invertito la rotta grazie anche alla doppia doppia di Michael Porter (26 punti 10 rimbalzi). I New York Knicks (4-4) provano a dare una scossa al loro rallentato inizio di stagione; in casa i campioni NBA hanno nettamente superato per 135-105 i Chicago Bulls (1-7), ultimi ad Est. Tutto si decide nel primo tempo con i Knicks che segnano ben 84 punti. Grande protagonista Jalen Brunson con 33 punti.

Vittoria esterna per gli Indiana Pacers (3-6) che hanno sconfitto 103-107 i Memphis Grizzlies (6-2), al secondo ko di fila dopo un ottimo avvio. Ultimo quarto decisivo con i Pacers autori di una prestazione corale perfetta. Ci vuole invece un overtime ai New Orleans Pelicans (4-4) per battere 120-113 gli Utah Jazz (1-7). Dopo i 48′ equilibrati, i Pelicans sono usciti alla distanza, trovando la quarta vittoria consecutiva. Non riesce più a vincere Utah, nonostante i 39 punti di Keyonte George. Cercano di aprire, come l’anno scorso, una striscia di vittorie anche gli Oklahoma City Thunder (6-2), abili a sconfiggere la resistenza dei Cleveland Cavaliers (4-4) per 124-116. Fondamentale l’approccio al match con ben 37 punti nel primo quarto. MVP Shai Gilgeous-Alexander con 42 punti a referto.

Si fermano invece gli Houston Rockets (7-2) battuti in casa dai Minnesota Timberwolves (6-3) per 107-117, subendo la rimonta nel quarto finale. Secondo ko per i Rockets mentre i Timberwolves cercano di risalire ad Ovest. Tutto facile per i Denver Nuggets (4-3) che battono agilmente i Toronto Raptors (4-4) per 128-109, tornando al successo e cercando di superare il difficile avvio. Terzo quarto decisivo grazie anche alla tripla doppia di Jokic (32 punti, 10 rimbalzi, 11 assist). Continuano a stupire i Portland Trail Blazer (6-1) che strappano un altra vittoria contro i Phoenix Suns (1-5) per 119-132. Un avvio praticamente perfetto per Lillard e compagni, anche oggi autori di una prestazione di squadra convincente. Quarto ko di fila per i Suns nonostante i 33 punti di Devin Booker.

I San Antonio Spurs (6-2) soffrono fino alla fine ma riescono a superare per 112-111 i Dallas Mavericks (4-4). Dopo un ottimo primo tempo gli Spurs hanno ceduto nella ripresa, riuscendo comunque a tenersi davanti negli ultimi secondi. Ed il motivo è soprattutto Victor Wembanyama che chiude con una prestazione devastante da 52 punti e ben 24 rimbalzi. Terzo successo di fila per i Los Angeles Lakers (7-2) che fuori casa superano i Sacramento Kings (1-7) per 103-116. In una partita tutto sommato equilibrata è stato il terzo quarto a fare la differenza, con i Lakers che si sono affidati all’estro di Luka Doncic, autore di 40 punti. Il programma si è chiuso con il successo dei Miami Heat (3-5) a cui ci vuole un overtime per battere i Los Angeles Clippers (1-7), al sesto ko di fila. Partita a due facce con i Clippers avanti nel primo tempo e gli Heat in rimonta nel secondo. I minuti finali hanno premiato Miami con il terzo successo stagionale. MVP del match Bam Adebayo con 35 punti e 10 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 106 -112

Washington Wizards-Atalanta Hawks 105-120

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 109-102

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 114-104

New York Kings-Chicago Bulls 135-105

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 103-105

New Orleans Pelicans-Utah Jazz 120-113

Oklahoma City Thunder- Cleveland Cavaliers 124-116

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 107-117

Denver Nuggets-Toronto Raptors 128-109

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 119-132

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 112-111

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers 103-116

Los Angeles Clippers-Miami Heat 116-117