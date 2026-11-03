NBA, i risultati della notte (3 novembre): Doncic illumina i Lakers, Shai Gilgeous-Alexander decisivo per i Thunder. Vincono anche Warriors e Spurs

Lunghissima notte quella terminata da poche ore in NBA con tutte e trenta le franchigie scese in campo per la regular season 2026-2027, con la Lega cestistica che domani si fermerà per via delle Midterm elections previste negli Stati Uniti: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano.

Successo esterno degli Oklahoma City Thunder (5-2) sui Cleveland Cavaliers per 112-117 con 43 punti e 8 assist di uno scatenato Shai Gilgeous-Alexander, con 17 punti e 11 rimbalzi di Donovan Mitchell per i ‘Cavs’. Rispettano il fattore campo i Philadelphia 76ers (7-1) contro i Chicago Bulls per 126-107: Tyrese Maxey ancora decisivo con 26 punti e 11 assist, con 25 punti e 11 rimbalzi di Jaylen Brown e 21 di Vj Edgecombe – Caleb Wilson top scorer dei Bulls con 24 punti. Gli Atlanta Hawks (4-4) battono a domicilio gli Indiana Pacers (2-6) col punteggio di 104-108: 34 punti di Nickeil Alexander-Webb e tripla doppia sfiorata da CJ McCollum (13 punti, 9 rimbalzi e 12 assist), con 22 punti di Jay Huff e 20 punti di Quenton Jackson tra i vice-campioni del 2025. Nella ‘stracittadina’ di New York i Knicks (3-4) esultano al Madison Square Garden prevalendo sui Brooklyn Nets (1-6) per 103-90 con 22 punti di Leandry Shamet entrato dalla panchina e 19 punti di Jalen Brunson – doppia doppia di Karl-Anthony Towns (11 punti e 16 rimbalzi), con 21 punti e 11 rimbalzi di Julius Randle per i Nets. Blitz esterno dei Washington Wizards (4-3) sugli Orlando Magic (2-5) per 94-103: 27 punti di Anthony Davis e 22 di Kyshawn George, con 24 punti di Franz Wagner e 20 di Desmond Bane per i Magic.

Larga affermazione fuori casa dei Detroit Pistons (6-1) sui Charlotte Hornets (3-5) per 91-124 grazie ai 33 punti di Cade Cunningham MVP, con 24 punti di Duncan Robinson – 17 punti di Brandon Miller tra le fila degli Hornets. I Sacramento Kings (1-6) trovano la prima vittoria stagionale sui Dallas Mavericks (4-3) per 100-115 con 25 punti di Darius Acuff Jr. e 23 di Zach LaVine, con 20 punti di Daniel Gafford e 17 di Copper Flagg per i texani. Successo casalingo dei Minnesota Timberwolves (5-3) contro i Milwaukee Bucks (1-6) per 112-100 grazie ai 34 punti di LaMelo Ball e alla doppia doppia di Ayo Dosunmu (19 punti e 12 rimbalzi), con 21 punti di Tyler Herro top scorer dei Bucks. Serve un overtime ai New Orleans Pelicans (3-4) per infliggere la prima sconfitta di quest’anno ai Memphis Grizzlies (6-1) per 134-135: 25 punti e 11 rimbalzi di Zion Williamson e 25 punti di Karlo Matkovic, con Ty Gerome che mette a referto 40 punti ma non bastano ad evitare il ko. Gli Houston Rockets (7-1) prevalgono sui Boston Celtics (5-2) col punteggio di 109-93: Alperen Sengun accarezza la tripla doppia (26 punti, 7 rimbalzi e 10 assist), con 19 punti di Jayson Tatum ultimo ad arrendersi per i Celtics.

Rispettano il fattore campo anche i San Antonio Spurs (5-2) battendo gli Utah Jazz (1-6) per 119-97 con 17 punti di Dylan Harper e 12 punti con 11 rimbalzi di Victor Wembanyama – 22 punti e 8 rimbalzi di Lauri Markkanen tra gli ospiti. I Portland Trail Blazers (5-1) espugnano Denver prevalendo sui Nuggets (3-3) per 110-118: 17 punti e 18 rimbalzi di Donovan Clingan, con 28 punti di Deni Avidija e 20 punti di Damian Lillard – 35 punti di un mai domo Jamal Murray e ennesima tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) per i Nuggets. Anche i Toronto Raptors (4-3) fanno la voce grossa in trasferta contro i Los Angeles Clippers (1-6) per 118-125 con 27 punti di Immanuel Quickley e 26 punti di RJ Barrett – 22 punti, 15 rimbalzi e 8 assist di Scottie Barnes, con 26 punti di Kobe Sanders per i californiani. I Golden State Warriors (5-3) mostrano i muscoli in casa sui Phoenix Suns (1-4) vincendo per 116-113: Steph Curry trascina i suoi con 34 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, con 20 punti di Brandin Podziemski – 26 punti di Devin Booker e 21 di Miles Bridges per la franchigia dell’Arizona. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Lakers (6-2) piegano la resistenza dei Miami Heat (2-5) col punteggio di 138-117: Luka Doncic ancora spettacolare con 42 punti, 7 rimbalzi e 13 assist, con 27 punti di Austin Reaves – 30 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo per gli Heat, con il nostro Simone Fontecchio rimasto fuori dalla partita.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 112-117

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 126-107

Indiana Pacers-Atlanta Hawks 104-108

New York Knicks-Brooklyn Nets 103-90

Orlando Magic-Washington Wizards 94-103

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 91-124

Dallas Mavericks-Sacramento Kings 100-115

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 112-100

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 134-135 dTs

Houston Rockets-Boston Celtics 109-93

San Antonio Spurs-Utah Jazz 119-97

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 110-118

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 118-125

Golden State Warriors-Phoenix Suns 116-113

Los Angeles Lakers-Miami Heat 129-117